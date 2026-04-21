Volcó el acoplado de un camión en la Autopista de las Serranías Puntanas a la altura de Fraga

Este martes 21 de abril por la tarde, alrededor de las 14:00, se registró un incidente vial en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 733, a unos 2 kilómetros de Fraga, en la provincia de San Luis.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 48 años, con domicilio en la provincia de Córdoba, conducía de este a oeste un camión Scania 250 que remolcaba un acoplado térmico. Por causas que aún se investigan, el acoplado se desprendió del vehículo y terminó volcado sobre la banquina.

A pesar de la magnitud del hecho, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a un centro de salud. Además, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l de alcohol en sangre).

En el lugar trabajaron efectivos de la División Motorizada de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial junto con personal de la Comisaría Distrito 49° de Fraga, quienes realizaron tareas de prevención, señalización y control del tránsito para evitar nuevos incidentes.

Este tipo de situaciones pone nuevamente en foco la importancia de las condiciones mecánicas de los vehículos de carga y las medidas de seguridad en rutas de alto tránsito como esta autopista, uno de los corredores viales más importantes de la provincia.