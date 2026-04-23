Vuelco de camión en la Autopista de las Serranías Puntanas: el conductor resultó ileso

Un camión volcó durante la madrugada de este jueves 23 de abril en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 748, en cercanías de la localidad de Fraga, en la provincia de San Luis. No se registraron personas heridas.

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), el hecho ocurrió alrededor de las 4:00, cuando un joven de 22 años, con domicilio en la provincia de San Juan, conducía un camión Mercedes Benz 1632 con acoplado, cargado con placas de durlock.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba de oeste a este con destino a Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba, cuando por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado. Como consecuencia, el camión volcó sobre la banquina sur, al costado de la carpeta asfáltica.

En el lugar trabajó personal del sistema de salud pública provincial, que asistió al conductor y confirmó que no presentaba lesiones de gravedad. No obstante, el joven decidió no ser trasladado a un centro de salud para estudios preventivos.

Asimismo, desde la Policía se indicó que se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.

El episodio se suma a otros siniestros registrados en rutas de la provincia, lo que refuerza la importancia de extremar las medidas de seguridad vial, especialmente durante la madrugada y en tramos de alta circulación como la Autopista de las Serranías Puntanas.