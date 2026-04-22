Vuelco en Autopista 55: tres personas heridas tras un accidente cerca de Villa Mercedes

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles 22 de abril por la tarde en la Autopista 55, a unos 40 kilómetros al sur de Villa Mercedes, dejando como saldo tres personas heridas.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 29°, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 a la altura del kilómetro 716, cuando un automóvil Toyota Etios que circulaba de sur a norte sufrió un desperfecto que derivó en el vuelco.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el vehículo era conducido por un hombre de 76 años, quien viajaba acompañado por dos mujeres y otro hombre, todos mayores de edad. En ese tramo de la autopista, el rodado habría sufrido la rotura de una cubierta, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

Como consecuencia, el auto mordió la banquina, cruzó de carril, impactó contra un cartel de señalización y finalmente volcó.

A raíz del siniestro, los tres acompañantes resultaron heridos y fueron asistidos en el lugar por personal del Sempro. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia hacia el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde recibieron atención médica. El conductor, en tanto, no sufrió lesiones de gravedad.

En el operativo intervinieron efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, quienes trabajaron en la asistencia y control de la situación.

Las autoridades continúan con las tareas para determinar con precisión las causas del accidente, en un tramo de la autopista donde la circulación suele ser intensa, especialmente en horarios de la tarde.