Vuelco en la Autopista 25 de Mayo: dos personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas

Un hombre de 30 años y una mujer de 32 resultaron heridos este miércoles por la mañana tras el vuelco de un automóvil en la Autopista 25 de Mayo, en un tramo clave que conecta las ciudades de San Luis y La Punta.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45, a la altura del kilómetro 5, en el sector comprendido entre la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” y el barrio Aguadita del Portezuelo, una zona de tránsito frecuente dentro del corredor vial.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor —un hombre de 30 años— circulaba de sur a norte en un Chevrolet Onix, acompañado por una mujer de 32 años, cuando por causas que aún se investigan perdió el control del vehículo.

Como consecuencia, el automóvil cruzó el cantero central y terminó volcando sobre el carril contrario, quedando con las ruedas hacia arriba, en una escena que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación.

Ambos ocupantes resultaron con heridas y fueron asistidos en el lugar por personal del sistema de salud pública provincial, para luego ser trasladados en ambulancias hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibieron atención médica de mayor complejidad.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional 28° de La Punta, junto a personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía y la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, quienes trabajaron en la asistencia y ordenamiento del tránsito.

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad vial en uno de los accesos más transitados del área metropolitana puntana.