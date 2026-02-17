Vuelco en la Ruta 9 y acceso al Dique La Florida: cinco personas hospitalizadas tras un accidente

Un automóvil volcó este lunes por la tarde en la rotonda que conecta la Ruta Nacional N.º 9 con el acceso al perilago del Dique La Florida, en la provincia de San Luis. Cinco personas fueron trasladadas al hospital de El Trapiche para su evaluación médica.

Según informó la Dirección General de Bomberos, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 17:40 horas del lunes 16 de febrero, en un sector de circulación frecuente por su cercanía a zonas turísticas y recreativas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el vehículo involucrado fue un Fiat Duna, en el que se trasladaban cinco personas. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco.

Los ocupantes —tres mujeres y dos hombres de 18, 31, 64, 41 y 43 años— fueron asistidos en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital de El Trapiche, donde recibieron atención médica preventiva.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, personal policial y equipos de salud, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y dieron intervención a las autoridades competentes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

El tramo donde ocurrió el accidente es una conexión clave entre la Ruta Nacional 9 y el acceso al Dique La Florida, un punto habitual de tránsito turístico, especialmente durante la temporada de verano.

La investigación continúa para establecer si hubo factores mecánicos, condiciones del camino u otras variables que influyeran en el siniestro.