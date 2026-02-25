Vuelco en la Ruta Nacional 147: un hombre y una mujer resultaron heridos cerca de La Calera

Un hombre de 60 años y una mujer de 62 resultaron heridos este miércoles al mediodía tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Nacional 147, a la altura del kilómetro 882, a unos 15 kilómetros al norte del ingreso a La Calera, en la provincia de San Luis.

Según informaron desde la Subcomisaría 5°, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor —con domicilio en la provincia de San Juan— circulaba de sureste a noroeste en una Chevrolet S10, acompañado por su esposa.

Por razones que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo. La camioneta despistó y terminó volcando sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes sufrieron politraumatismos. En el lugar trabajó personal del sistema de salud pública provincial, que brindó las primeras asistencias.

Posteriormente, el hombre y la mujer fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, donde recibieron atención médica de mayor complejidad.

La Ruta Nacional 147 es uno de los corredores que conecta distintas localidades del norte provincial, por lo que el tránsito en la zona debió ser asistido preventivamente mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las causas del siniestro.