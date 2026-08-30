Vuelco en la Ruta Provincial 55: dos mujeres y tres niños resultaron heridos cerca de Arizona

Dos mujeres y tres niños resultaron lesionados este domingo al mediodía tras el vuelco de un automóvil Toyota Yaris en la Ruta Provincial 55, a unos 10 kilómetros al sur del ingreso a Arizona, en el sur de San Luis. Todos los ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital de Anchorena.

El vehículo mordió la banquina y terminó volcado

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:00, según informaron desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6).

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, una mujer de 38 años circulaba a bordo de un Toyota Yaris en sentido norte-sur por la Ruta Provincial 55.

En el vehículo viajaba junto a otra mujer de 37 años y tres niños de 2, 8 y 11 años. Todos los ocupantes tienen domicilio en la provincia de Neuquén.

Por razones que aún se intentan establecer, el automóvil mordió la banquina, derrapó y posteriormente volcó, hasta quedar con las cuatro ruedas hacia arriba.

Los cinco ocupantes fueron trasladados

Como consecuencia del accidente, las cinco personas que viajaban en el automóvil resultaron lesionadas y recibieron asistencia médica en el lugar.

Posteriormente, fueron trasladadas en ambulancias hasta el hospital de Anchorena, donde quedaron bajo atención médica.

En el lugar del vuelco también trabajó personal policial de la Comisaría Distrito 43° de Arizona, dependiente de la Policía de San Luis.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo son materia de investigación.