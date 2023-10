Wanda Nara anunció que tiene un proyecto musical y que vuelve con Masterchef

Wanda Nara viajó a la Argentina y su llegada causó una revolución porque habría visitado a L-Gante, a pesar de continuar su relación con Mauro Icardi. Sin embargo, en diálogo con Socios del Espectáculo, dijo que vino a la Argentina para seguir su tratamiento por su afección de salud, aunque tiene varios proyectos laborales.

“Estoy súper bien de salud. Vine para hacer el tratamiento. Tengo contrato con Telefe, que lo firmé la semana pasada y seguramente volvamos con Masterchef”, detalló la mediática.

Wanda también tiene pensado incursionar en la música y sueña con poder lanzar el tema del verano. Tal vez por ese motivo estuvo viendo a L-Gante: “Se viene algo nuevo que próximamente van a ver”.

Sobre su salud, no dio demasiados detalles ni le puso nombre a su enfermedad: “Es difícil hablar porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que en un momento así no estás con ganas de escuchar”.

Sin embargo, remarcó que algún día alzará la voz para alentar a otras personas que estén pasando lo mismo: “En algún momento voy a hablar un poco más así puedo acompañar a los que estén pasando lo mismo”.