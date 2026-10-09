WhatsApp prepara una función para reproducir Estados en 2x

WhatsApp prepara una nueva función para sus Estados que permitirá reproducir videos a una velocidad de 2x. La herramienta fue detectada inicialmente en el canal de pruebas de iOS y luego incorporada a la versión beta 2.26.40.4 de Android.

La novedad, reportada por el portal especializado WABetaInfo, busca agilizar la visualización de contenidos audiovisuales dentro de las publicaciones efímeras de la aplicación de mensajería.

Cómo funcionará la reproducción acelerada

El usuario deberá mantener presionado el margen derecho de la pantalla mientras reproduce un video en los Estados. Durante ese tiempo, el clip avanzará al doble de su velocidad original.

Cuando se levante el dedo, el contenido volverá inmediatamente a la velocidad estándar. De esta manera, la función permitirá alternar entre ambas velocidades a lo largo de los videos, que pueden tener una duración máxima de 30 segundos por publicación.

El mecanismo será diferente del utilizado para acelerar audios y notas de voz, que cuentan con un botón fijo. En los Estados, la dinámica se asemejará a la utilizada en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

Cuándo podría llegar a todos los usuarios

Meta todavía no formalizó un calendario oficial para el lanzamiento. Sin embargo, la presencia de la característica en versiones de prueba de iOS y Android anticipa que el despliegue general podría concretarse en las próximas semanas, una vez finalizada la etapa de calibración.