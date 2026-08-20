Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo: qué se estudiará y dónde funcionará

El cantante puertorriqueño Wisin presentó la Universidad del Perreo (UDP), un proyecto que propone estudiar la historia del reguetón y la cultura urbana desde una mirada artística, cultural y académica. La iniciativa tendrá sede en Cayey, Puerto Rico, ciudad natal del artista.

El reguetón nació en las calles, conquistó escenarios de todo el mundo y ahora Wisin quiere llevar parte de esa historia a las aulas. El reconocido cantante puertorriqueño anunció la creación de la Universidad del Perreo (UDP), una iniciativa que busca analizar y preservar el legado de la música urbana.

El proyecto fue presentado por el propio artista a través de sus redes sociales, después de más de tres décadas de trayectoria vinculada al género.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, expresó Wisin durante la presentación.

📚 ¿Qué se estudiará en la Universidad del Perreo?

De acuerdo con la información difundida por el proyecto, la UDP pretende abordar la evolución del reguetón y sus diferentes manifestaciones culturales.

Entre las materias anunciadas aparecen:

Ritmo Aplicado

Historia del Reguetón

Epistemología del Flow

Además, la iniciativa contempla la creación de un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, junto con programas de intercambio y becas destinados a estudiantes de distintos lugares del mundo.

El objetivo es analizar el perreo y el reguetón no solamente como expresiones musicales, sino también como fenómenos culturales que tuvieron un fuerte impacto en la industria del entretenimiento y en la cultura urbana.

🎓 ¿Es una universidad tradicional?

Por el momento, no se conocen todos los detalles sobre el funcionamiento académico de la institución, sus programas completos, los requisitos de admisión ni un eventual reconocimiento oficial.

El proyecto ya cuenta con una plataforma web, donde se pueden realizar solicitudes de preadmisión y consultar información sobre la iniciativa. También presenta una cuenta regresiva vinculada a futuros anuncios.

El nombre “Universidad del Perreo” figura además en registros de marcas vinculados a La Base Music Group, LLC, con servicios relacionados, entre otros rubros, con entretenimiento y producción musical.

🇵🇷 Cayey, la ciudad elegida para la UDP

La futura institución tendría su sede en Cayey, Puerto Rico, ciudad natal de Wisin y un lugar central en la historia personal y artística del cantante.

El artista, cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna, comenzó su carrera como integrante del reconocido dúo Wisin & Yandel, junto a Yandel.

Durante más de tres décadas, ambos artistas fueron protagonistas de la expansión internacional del reguetón, un género que desde sus raíces puertorriqueñas alcanzó una dimensión global.

Como solista, Wisin también construyó una extensa trayectoria como cantante, productor y empresario dentro de la industria musical.

🕺 Del barrio al aula

La propuesta de la Universidad del Perreo se apoya precisamente en esa transformación cultural: estudiar la evolución de un movimiento que surgió en espacios urbanos, atravesó períodos de censura y cuestionamientos y finalmente se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes de las últimas décadas.

Wisin sostuvo que siente la responsabilidad de “enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre”.

La iniciativa combina, de esta manera, el lenguaje académico con la identidad propia de la música urbana. Y aunque todavía quedan interrogantes sobre su funcionamiento, la propuesta ya consiguió algo difícil de ignorar: convertir al perreo en materia de estudio.

Porque, después de todo, quizás dentro de poco la pregunta no sea qué estudiaste, sino si aprobaste Epistemología del Flow.