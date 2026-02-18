Xintia Etxepare celebra 23 años con la música en un show íntimo en Villa Mercedes

La cantante y facilitadora vocal Xintia Etxepare celebrará 23 años de trayectoria artística con un show íntimo que se realizará el próximo 27 de febrero en Parrilla Más Cuyano que los Cuyanos, en Villa Mercedes.

Con una propuesta que combina música en vivo, emoción y un fuerte vínculo con el público, el espectáculo propone una experiencia cercana, donde la voz se transforma en puente entre historias personales, recuerdos compartidos y sentimientos profundos.

A lo largo de más de dos décadas, Xintia Etxepare construyó un recorrido sólido en la escena local y regional, llevando su arte a distintos escenarios. Su formación y sensibilidad artística se complementan con su rol como facilitadora vocal, integrando herramientas de comunicación y desarrollo personal que enriquecen cada presentación.

Quienes la conocen destacan no solo su talento, sino también su generosidad y compromiso con la comunidad. En Villa Mercedes, Xintia es reconocida por su permanente colaboración en proyectos culturales y solidarios, manteniendo siempre viva su pasión por el arte y su convicción de que la música puede transformar realidades.

El show aniversario promete repasar distintas etapas de su carrera en un formato cálido, pensado para disfrutar de cerca cada interpretación.

Las entradas tienen un valor de $5.000 y pueden reservarse a través de sus redes sociales o vía WhatsApp. 2657 51-0020