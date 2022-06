Ya está disponible el test vocacional que lanzó la ULP

Una de las grandes dudas de muchos jóvenes es qué estudiar luego de terminar la escuela. Para ayudar a resolver esta incertidumbre el Gobierno de la provincia, a través de la Universidad de La Punta (ULP) y el Ministerio de Educación, lanzaron “Test Vocacional”, que está destinado para alumnos de los dos últimos años del Nivel Secundario. Lo podrán hacer acompañados por sus docentes en la página www.test.sanluis.edu.ar.

En la presentación, realizada en el Campus de la ULP, estuvieron la rectora de la casa de estudios y ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos; la responsable de la cartera de Educación, María Eugenia Cantaloube; la Secretaria académica de la ULP, Karina Matera; la Directora del Instituto de Formación Digital, Paula Barroso; directivos, docentes y los alumnos de 6° año de las Escuelas de La Punta.

“Es importante que los alumnos sepan que seguir al finalizar el secundario y para esto se requiere de un estudio de habilidades y talento para conocer cuáles son las carreras o materias que les podrían gustar más”, resaltó Bañuelos, quien expresó que es bueno que sean guiados por los docentes, dado que ellos les pueden acercar el conocimiento de lo que significa trabajar de una determinada profesión.

“Muchas veces a uno le gusta un área temática, como por ejemplo en mi caso el derecho, pero no me gustaría trabajar de abogada. Una cosa es el conocimiento de una determinada área de saber y otra es buscar una carrera en la cual tengas que trabajar”. Asimismo, acentuó que “todos estos chicos van a vivir más de 100 años y van a tener muchos años para cambiar de profesión, pero cuanto antes descubran aquello que les guste van a ir ganando experiencia, por lo menos en la primera carrera, porque seguramente tendrán más de una”, manifestó.

Por su parte, la ministra de Educación señaló que el test vocacional se va a instrumentar en las aulas de los dos últimos años de la secundaria de toda la provincia. Remarcó que es una herramienta que nació en el marco del plan educativo 2022, el cual se lanzó en febrero en base a la escucha de los docentes. “Nos plantearon el poder acompañar a los chicos en qué quieren ser o qué quieren seguir. En ese sentido se enfocarán las ofertas académicas del nivel universitario que hay en todo el territorio provincial, como también acercarles las políticas de Estado que lleva adelante el Gobierno de la provincia como lo son las becas y estampillas”, manifestó.

Sobre cómo tendrán que hacer los docentes para realizar el test vocacional, Barroso precisó que primero hay que ingresar a la página www.test.sanluis.edu.ar. Una vez allí en el usuario deberán colocar la Clave Única del Establecimiento más @sanluis.edu.ar y en la contraseña solo va el CUE. “En el panel de control encontrarán capacitaciones que son asincrónicas. Además nos comunicaremos desde la ULP para coordinar capacitaciones online con especialistas en orientación vocacional para resolver cualquier duda”, explicó. También contarán con una mesa de ayuda que se encuentra en la página web.

Precisó que en el caso de que los docentes quieran hacer el test con todos los estudiantes juntos, pondrán a disposición las aulas de la ULP. “Desarrollarlo tarda una hora. Sería interesante que los alumnos estén tranquilos, concentrados y tengan conectividad. Para eso dejamos disponible este contacto testvocacional@sanluis.edu.ar”, concluyó.

Ansiosa por realizar el test, Candela Marilungo, alumna de la escuela “Maestra Rosenda Quiroga”, comentó que le servirá un montón dado que no sabe qué estudiar. “Estoy emocionada por realizarlo, porque quizás me aclare muchas dudas. En un principio me tiraba por psicología, biotecnología y profesorado de inglés, todas son muy distintas, por eso me gustaría que me orienten un poco más en cosas que ni yo sé que me gustan”, contó la joven, quien expresó que sus compañeros también estaban interesados en hacerlo. “Cuándo nos dijeron que veníamos para acá, todos dijeron que sí, ya que algunos también tienen dudas de que estudiar”, detalló la alumna que tras la presentación tuvo la oportunidad, junto a sus compañeros, de conocer las propuestas de la Universidad.