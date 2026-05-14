YPF aplicó un nuevo aumento en los combustibles y extendió el congelamiento parcial de precios

YPF confirmó un nuevo ajuste en el precio de los combustibles en todo el país. La actualización comenzó a regir desde este jueves 14 de mayo y contempla un incremento del 1% en naftas y gasoil.

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien además informó que la empresa extenderá por otros 45 días el esquema de “buffer de precios”, una herramienta que busca amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo sobre los consumidores argentinos.

Según explicó el directivo, la decisión se tomó tras “un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

“Continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, expresó Marín.

YPF busca contener el impacto del petróleo internacional

Desde la compañía señalaron que el objetivo es evitar trasladar de manera inmediata el fuerte aumento del precio internacional del crudo, que actualmente supera los 100 dólares por barril en medio del conflicto en Medio Oriente.

Marín detalló que el mecanismo implementado funciona como una “cuenta compensadora”, permitiendo absorber parte de las variaciones del valor del Brent y diferir su impacto sobre el precio final de los combustibles.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la empresa, desde el inicio del conflicto internacional los combustibles acumularon una suba superior al 23%, aunque todavía existiría un retraso estimado cercano al 15% respecto de los valores internacionales.

También continuará el sistema de “micropricing”

El titular de YPF confirmó además que seguirá vigente el esquema de “micropricing”, una modalidad que permite aplicar precios diferenciados según:

franjas horarias,

zonas geográficas,

corredores viales,

y niveles de demanda.

La petrolera sostuvo que la medida apunta a “maximizar rentabilidades” sin afectar el abastecimiento ni el consumo.

Cómo quedaron los precios de YPF en Villa Mercedes

Tras el incremento aplicado este jueves, los combustibles en estaciones de servicio de Villa Mercedes quedaron con los siguientes valores:

Nafta Súper: $2.093

$2.093 Infinia: $2.260

$2.260 Diesel 500: $2.284

$2.284 Infinia Diesel: $2.404

La actualización ya se refleja en los surtidores de la ciudad y forma parte del ajuste nacional definido por la petrolera estatal.