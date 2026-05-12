YPF: cómo ahorrar hasta un 9% en nafta sin promociones bancarias y usando solo la app oficial

YPF lanzó una modalidad de ahorro que permite reducir hasta un 9% el gasto en combustible sin necesidad de utilizar tarjetas de crédito ni promociones bancarias. El beneficio funciona exclusivamente a través de la aplicación oficial de la petrolera y ya comenzó a implementarse en distintas estaciones del país, incluida una en Villa Mercedes.

En un contexto marcado por la suba de precios de los combustibles, la inflación y la presión internacional sobre el valor del petróleo por la tensión en Medio Oriente, muchos automovilistas buscan alternativas para gastar menos cada vez que cargan nafta.

A eso se suma que varias promociones bancarias históricas en estaciones de servicio fueron eliminadas en los últimos meses, dejando a numerosos usuarios sin descuentos habituales.

Cómo funciona el descuento de YPF

El sistema combina dos beneficios acumulables. El primero corresponde a la carga nocturna: quienes carguen combustible entre las 00:00 y las 06:00 utilizando la app oficial de YPF reciben automáticamente un 6% de descuento sobre el total de la operación.

La petrolera explicó que la iniciativa busca incentivar el movimiento en estaciones durante la madrugada y primeras horas del día.

A ese beneficio puede agregarse otro descuento adicional del 3% en estaciones que ya cuentan con modalidad de autodespacho, es decir, donde el propio conductor realiza la carga sin intervención de playeros.

De esta manera, quienes utilicen ambas modalidades pueden alcanzar un ahorro total del 9% en cada carga.

Según informó la empresa, el descuento nocturno no tiene tope en el caso de la nafta común, aunque sí existen límites para el gasoil grado 2, donde el beneficio alcanza hasta 150 litros mensuales.

Los socios del ACA pueden sumar otro descuento

Además, algunos usuarios pueden obtener un porcentaje extra. Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) cuentan habitualmente con un 5% de descuento en estaciones adheridas.

En esos casos, el ahorro combinado podría acercarse al 14%, dependiendo de las condiciones vigentes y del tipo de operación realizada.

Qué se necesita para acceder al beneficio

Para acceder a los descuentos es obligatorio pagar la carga mediante la aplicación oficial de YPF. El beneficio se aplica automáticamente sobre la operación y no requiere tarjetas bancarias específicas ni promociones externas.

Otro punto importante es que no todas las estaciones poseen todavía sistema de autodespacho. La modalidad comenzó a implementarse de manera gradual en distintos puntos del país y puede verificarse desde la misma aplicación.

Los descuentos vigentes en YPF

6% de descuento cargando entre las 00:00 y las 06:00 con la app YPF.

cargando entre las 00:00 y las 06:00 con la app YPF. 3% adicional utilizando el sistema de autodespacho.

utilizando el sistema de autodespacho. 5% extra para socios del ACA en estaciones adheridas.

Villa Mercedes ya cuenta con autodespacho de combustible

En Villa Mercedes, la modalidad ya funciona en la estación de YPF ubicada en Betbeder y avenida 25 de Mayo.

El sistema permite que los conductores carguen combustible de manera autónoma utilizando el celular. El procedimiento comienza dentro del vehículo: el usuario escanea el código QR del surtidor, selecciona el combustible y realiza el pago desde la aplicación.

Luego puede descender y efectuar la carga.

El sistema admite operaciones desde $3.000 hasta $80.000, cuenta con corte automático y también incorpora un botón de asistencia para solicitar ayuda en caso de ser necesario.

Desde la app, el usuario recibe instrucciones paso a paso para completar la operación de manera segura y ordenada. Según el protocolo vigente, el uso del celular está habilitado únicamente dentro del vehículo.

La implementación del autoservicio forma parte de la estrategia de digitalización de YPF, que busca agilizar las cargas y ofrecer nuevas alternativas de ahorro para los usuarios.

Fuente: NA