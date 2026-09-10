YPF consiguió US$1.200 millones en el mercado internacional y concretó la mayor emisión argentina en 11 años

YPF regresó al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda por US$1.200 millones, una operación que se convirtió en la mayor colocación realizada por una empresa argentina durante los últimos 11 años. La demanda de los inversores prácticamente duplicó el monto finalmente adjudicado.

La compañía energética concretó la colocación de títulos con vencimiento en junio de 2035, a un plazo de nueve años. La operación se realizó con una tasa de interés del 7,55% y una tasa efectiva del 7,85%.

Uno de los datos destacados fue el nivel de demanda: las ofertas alcanzaron aproximadamente los US$2.200 millones, frente a los US$1.200 millones que finalmente tomó la petrolera.

La operación se concretó luego de dos jornadas de reuniones en Nueva York, donde ejecutivos de YPF mantuvieron encuentros con más de 50 inversores internacionales.

YPF logró reducir el diferencial de tasa

Otro indicador relevante de la colocación fue el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que quedó establecido en 300 puntos básicos.

Según la información difundida por la compañía, se trata del diferencial más bajo conseguido por YPF en una emisión de estas características. Como referencia, en diciembre de 2017 había alcanzado los 375 puntos básicos.

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, consideró que el resultado representa una señal de confianza del mercado internacional sobre la situación actual y las perspectivas futuras de la empresa.

Parte de los fondos será destinada a refinanciar deuda

YPF utilizará una parte de los US$1.200 millones obtenidos para precancelar dos Obligaciones Negociables internacionales cuyos vencimientos se encuentran entre 2027 y 2029.

La estrategia permitirá reemplazar compromisos financieros de vencimiento relativamente cercano por una obligación con plazo hasta 2035, extendiendo de esa manera la vida promedio de la deuda y reduciendo la concentración de pagos durante los próximos años.

El resto de los recursos obtenidos será destinado a financiar el denominado Plan 4×4, la estrategia de crecimiento impulsada por la conducción de la petrolera.

Una operación con participación de bancos internacionales

En la colocación participaron BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz, mientras que en el tramo correspondiente al mercado local intervinieron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.

La operación adquiere relevancia no solamente por el volumen conseguido, sino también por las condiciones financieras obtenidas y por el interés registrado entre los inversores internacionales.

Con US$2.200 millones en ofertas, YPF consiguió una demanda equivalente a alrededor de 1,8 veces el monto finalmente emitido, permitiéndole captar US$1.200 millones sin necesidad de ampliar el volumen inicialmente previsto.