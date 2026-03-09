YPF mantendrá sin cambios el precio de los combustibles, según confirmó Horacio Marín

La petrolera estatal YPF no modificará por el momento los precios de los combustibles en el país. Así lo confirmó su presidente, Horacio Marín, quien aseguró que la empresa no prevé aplicar aumentos en el corto plazo pese a la volatilidad internacional del petróleo.

La declaración se dio en medio de un escenario económico sensible para los consumidores y para el sector energético, donde los valores de los combustibles suelen estar ligados a variables como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de producción.

La postura de YPF frente al mercado

Según explicó Marín, la compañía analiza permanentemente las variables económicas y energéticas antes de tomar decisiones sobre el precio de la nafta y el gasoil.

En ese sentido, remarcó que YPF no tiene previsto realizar modificaciones inmediatas en los surtidores. La definición busca dar previsibilidad al mercado interno y evitar impactos adicionales en el bolsillo de los argentinos.

El titular de la empresa señaló que la política de precios de la petrolera se basa en un equilibrio entre la situación económica local y el comportamiento del mercado energético internacional.

Contexto: presión del petróleo a nivel global

Las declaraciones se producen en un contexto global marcado por la suba del precio internacional del petróleo, impulsada por tensiones geopolíticas y cambios en la oferta energética mundial.

Estas fluctuaciones suelen impactar en los costos del combustible en distintos países, aunque en Argentina la política de precios también depende de decisiones empresariales y del contexto económico local.

En ese marco, la confirmación de YPF busca transmitir estabilidad en el corto plazo mientras se monitorean las condiciones del mercado.