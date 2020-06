Zabala Chacur sobre la oposición: “Un poquito de humildad y no tanta necesidad de protagonismo político”

“Destacamos el contexto macroeconómico mundial y las consecuencias que dejó el gobierno nacional anterior para comprender la situación compleja a la que nos enfrentamos, y luego, en el mes de febrero, el impacto de la pandemia, este fue el marco en el cual de desarrolla la gestión de gobierno…”

“San Luis está bien y está preparado para afrontar esta pandemia…”

Sobre el rol de la oposición en la Cámara de Diputados:

“Aportes nada, si noté que quienes ocupan hoy los cargos opositores en la legislatura provincial lamentablemente comulgaron con el objetivo aquel en su momento, el que ha devastado al país. Deben entender que la situación de San Luis es buena, quizás un poquito de humildad y no tanta necesidad de protagonismo político que pueda opacar al pueblo que ellos representan…”

“San Luis se encuentra privilegiada comparar con el resto de las provincias, tenemos un fondo anticrisis, que nos permite hacer frente a esta pandemia, no gastamos más de lo que ingresa…”

“Marchamos de manera prudente, no posee deuda con organismos nacionales ni internacionales, su presupuesto es equilibrado, los gastos corrientes se financian con recursos corrientes, se cumple en tiempo y forma con las obligaciones, aún en estos tiempos de pandemia”.

Sobre la deuda Nacion – San Luis:

”Nunca se cortó el diálogo del pago de la deuda con Nación, hoy la deuda es de 24.000 millones de pesos. Durante el gobierno anterior teníamos la posibilidad de viajar todas las semanas a reclamar, hoy el diálogo es por teléfono, también entendemos que ante la pandemia el Gobierno Nacional se ha visto en la obligación de hacer frente a los gastos. No es un diálogo que se ha cortado, no veo lo veo fácil, no veo fácil que en el corto plazo se haga el cumplimiento del pago de la deuda, pero transcurrido el pico de pandemia el gobierno nacional, de alguna manera va a tener que dar cumplimiento a esta deuda que tiene con San Luis…” expresó Zabala Chacur a la emisora merlina.