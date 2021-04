Zanglá: “Actualmente, el 66 % de los pacientes que diagnosticamos tienen entre 19 y 49 años, la gran mayoría se complica con neumonías asociadas a Covid y requieren ingreso hospitalario”

“Actualmente, el 66,12 % de los pacientes que diagnosticamos tienen entre 19 y 49 años, una gran mayoría de ellos se complica con neumonías bilaterales asociadas a COVID-19 que requieren de ingreso hospitalario, y hay un grupo de ellos que, en este momento, está internado en la Terapia Intensiva del Hospital San Luis. El 40 % de los pacientes tiene menos de 50 años, hay pacientes de entre 31 y 36 años que se encuentran ventilados y ninguno de ellos tiene factores de riesgo, son pacientes jóvenes, con vida social activa. El 66 % se nuclea en pacientes entre 19 y 49 años”, afirmó Zanglá en la apertura de la rueda de prensa.

“En cuanto a las tasas de ocupación en los hospitales que en este momento nuclean en el sector público la asistencia de pacientes moderados y críticos de Coronavirus, al día de la fecha, en el Hospital San Luis, entre patologías Covid y no Covid, su terapia tiene una ocupación del 74 %. El ‘Juan Domingo Perón’, entre pacientes Covid y no Covid, su ocupación es del 67 %. Y el ‘Madre Catalina Rodríguez’, en su terapia intensiva, tiene una ocupación del 57 % entre pacientes Covid y no Covid. En el área de moderados, el Hospital San Luis tiene una ocupación del 92 %, el ‘Juan Domingo Perón’ tiene una ocupación del 76 % y el ‘Madre Catalina Rodríguez’ tiene una ocupación del 83 %”, remarcó la funcionaria.

La premisa de no desatender a pacientes que no padecen Coronavirus

En otro tramo de la conferencia de prensa, la titular del Comité de Crisis puntano explicó que el sistema de salud no puede reducir la atención médica a pacientes que presentan otras patologías no vinculadas a COVID-19 y que fueron internados en los hospitales públicos.

“Cuando nosotros explicamos las camas, estamos hablando de unidades Covid y no Covid. Nosotros podríamos generar, incluso más camas, pero va en desmedro de la asistencia no Covid. En este momento, nosotros, al tener actividad plena, la accidentología la tenemos que cubrir, los pacientes con cáncer tienen que ser operados, los pacientes con ACV se deben asistir, a un paciente con un infarto se lo debe asistir, el abdomen agudo se debe operar. Nosotros no podemos cortar la asistencia de pacientes no Covid para asistir solo a quienes tienen Covid. Si las políticas sanitarias para tratar de frenar la circulación están dadas por testeos masivos, diagnóstico y de la mano del diagnóstico va el aislamiento y de la mano del aislamiento se cortará la cadena de contagio”, destacó Zanglá.

“Debemos, ante todo, bajar la circulación del virus, no solamente porque el virus genera contagio, internados, y nos genera muertes. Si nosotros sostenemos la circulación viral, el virus sigue la Ley de Darwin, que es el de selección natural, el virus va a a mutar para sobrevivir, o sea que vamos a generar nosotros mutaciones. Uno de los objetivos más importantes es bajar la circulación y que el sistema sanitario atienda y pueda dar respuesta, pero debemos bajar la circulación para evitar mutaciones”, subrayó la médica.

Los casos de Coronavirus en números

María José Zanglá también respondió preguntas relacionadas a los índices de casos y sus incrementos, además de compararlos con las estadísticas de 2020.

“Los casos de Covid acumulados por semana epidemiológica, si nosotros vemos la semana 43, que es la del primer pico, la semana 43 del año pasado, donde tuvimos el pico de Covid, el acumulado total que tuvimos esa semana fueron de 2.474 casos. Ahora, a partir de la semana 14, tuvimos 2.491 casos y la semana 15, que es la semana anterior calendario, tuvimos 3.490 casos. Como vemos, estamos superando ampliamente en esta ola los números que tenemos con respecto a la primera ola de pacientes afectados”, reflexionó.

“Esto es testeo. Como nosotros siempre dentro de las políticas para combatir la pandemia tuvimos en claro que debíamos testear masivamente para aislar masivamente, gracias a eso diagnosticamos y aislamos y cortamos la cadena de contagio. En esos aislamientos están el caso positivo y el contacto estrecho. Debemos testear, diagnosticar, aislar y cortar cadena de contagio, es por esto que siempre mantuvimos índices de positividad por debajo del 15 %. Una población bien testeada es aquella que tiene índices de positividad por debajo del 15 %. Ese siempre fue nuestro objetivo y creo que lo estamos cumpliendo, es por eso que San Luis es la provincia que mayor índice de testeos tiene”, manifestó.

“Mantuvimos siempre índices de positividad muy bajos, 3.3, 3.2 a mediados de marzo, luego en enero mantuvimos 4.4. Y ahora vemos como los últimos días de abril nuestros índices de positividad están siendo altos, en un 13 %. Están dentro de la normalidad, porque dijimos que hasta 15 es una muestra aceptable de positividad, pero estamos teniendo positivos”, aclaró la funcionaria.

“La media nacional de testeos habla de 109.1 testeos cada 100.000 habitantes. San Luis en este momento está testeando 506 pacientes cada 100.000 habitantes”, advirtió Zanglá.