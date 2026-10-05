Zimbabue recurrirá a la siembra de nubes para mitigar la sequía por “El Superniño”

Zimbabue pondrá en marcha un programa de siembra de nubes para intentar mitigar la sequía prevista por el fenómeno climático denominado “El Superniño”. La operación comenzará el próximo 1 de noviembre y buscará aumentar las probabilidades de precipitaciones durante la temporada de lluvias 2026-2027.

El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura, Mecanización y Desarrollo de Recursos Hídricos, Anxious Masuku, durante una conferencia de prensa en la capital del país. Según explicó, la medida responde a las advertencias emitidas por agencias meteorológicas internacionales sobre un posible escenario de sequía extrema.

“Ante las advertencias sin precedentes sobre un ‘Superniño’ emitidas por las agencias climáticas globales, el Gobierno está intensificando las medidas de mitigación, incluida la siembra de nubes, para aumentar las probabilidades de precipitación”, declaró Masuku.

Un operativo con tres aeronaves

Para desarrollar el programa se desplegarán tres aeronaves, con bases en Harare, Bulawayo y Masvingo. El objetivo oficial es cubrir todas las provincias de Zimbabue y estimular las precipitaciones en distintas zonas del país.

Las previsiones climáticas citadas por el Gobierno señalan que el fenómeno podría provocar precipitaciones erráticas, períodos prolongados de sequía y un aumento de las temperaturas de entre 2 y 4 °C por encima de las medias históricas en Zimbabue y otros países del África austral.

El antecedente de la sequía de 2024-2025

Zimbabue ya atravesó una severa sequía asociada a El Niño durante la temporada 2024-2025. Ese episodio generó escasez de alimentos y llevó al presidente Emmerson Mnangagwa a declarar el estado de desastre nacional.

Una medida similar fue adoptada entonces por los gobiernos de Malaui y Zambia. El Niño es una alteración de la dinámica atmosférica vinculada con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. En el sur de África suele asociarse con sequías intensas, mientras que en el este del continente puede favorecer precipitaciones torrenciales.

Con información de: clarin.com