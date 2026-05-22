Zona Fría: César Albarracín cuestionó a la diputada Mónica Becerra y advirtió sobre el impacto de los cambios en subsidios al gas

El director de cine César Albarracín publicó un extenso mensaje en redes sociales en respuesta a las declaraciones de la diputada nacional por San Luis, Mónica Becerra, quien había asegurado que la modificación al régimen de Zona Fría “no afectará” a los usuarios que perciban ingresos inferiores a tres canastas básicas.

En su publicación, Albarracín cuestionó los argumentos de la legisladora y afirmó que los cambios aprobados en la Cámara de Diputados sí implican una modificación sustancial para provincias incorporadas al beneficio por la Ley 27.637, entre ellas San Luis.

“Lo que hicieron fue cambiar un derecho territorial, basado en el frío real de nuestras ciudades, por un filtro socioeconómico administrado por decretos, registros y reglamentaciones”, expresó.

El realizador sostuvo que el nuevo esquema deja de contemplar únicamente las condiciones climáticas de las regiones frías y pasa a depender del denominado Subsidio Energético Focalizado (SEF), creado mediante el Decreto 943/2025.

Según explicó, el acceso al beneficio quedaría condicionado a ingresos familiares equivalentes o inferiores a tres Canastas Básicas Totales del INDEC para un “Hogar 2”. De acuerdo al último índice mencionado por Albarracín, ese límite ascendería a más de 4,4 millones de pesos mensuales.

Críticas al alcance del subsidio y al impacto económico

En el texto difundido en redes sociales, Albarracín también alertó sobre otro aspecto que consideró “gravísimo”: la compensación tarifaria se calcularía exclusivamente sobre el precio del gas, dejando afuera otros componentes de la factura como transporte, distribución y cargos adicionales.

“Es un tarifazo escondido en una maraña normativa”, señaló.

Además, planteó interrogantes sobre el impacto que la medida podría generar en pequeños comercios, PyMEs, instituciones educativas, clubes y asociaciones civiles que dependen del consumo energético durante el invierno.

“Va a trasladarse a precios o terminará afectando la continuidad de muchas actividades”, advirtió.

El debate por las garrafas y el consumo en zonas sin gas natural

Otro de los puntos abordados por el director fue la situación de los hogares que utilizan garrafas de GLP en lugar de gas de red.

Albarracín cuestionó que el nuevo esquema pretenda aplicar mecanismos de control y trazabilidad sobre consumos que, según afirmó, son difíciles de fiscalizar en la práctica.

“¿Quién sabe cuántas garrafas necesita una familia real en Villa Mercedes durante el invierno?”, planteó en su publicación.

También hizo referencia a las bajas temperaturas que suelen registrarse en ciudades puntanas como Villa Mercedes y Villa Reynolds, argumentando que el frío en la región “no es una estadística”, sino una realidad cotidiana que impacta en viviendas, escuelas y comercios.

Un debate político y social

En el cierre de su mensaje, Albarracín sostuvo que el debate excede las diferencias partidarias y remarcó que la representación legislativa debe contemplar la realidad climática y económica de la provincia.

“La diputada nos representa a todos, no solo a su partido”, expresó.

El planteo se suma a las discusiones abiertas en distintas provincias incluidas en el régimen de Zona Fría, mientras continúan las repercusiones por las modificaciones impulsadas en el esquema de subsidios energéticos.

Video Mónica Becerra:

Mensaje original de César Albarracín:

Ley de Zonas Frías: las 15 provincias argentinas que podrían perder el subsidio al gas

La propuesta impulsada por el oficialismo apunta a reducir el alcance del beneficio que desde 2021 alcanzó a millones de hogares incorporados al esquema de descuentos en las tarifas de gas.

El proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe . En el resto de las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021, el subsidio quedaría limitado solo a usuarios considerados vulnerables.

De acuerdo con datos oficiales mencionados durante el debate parlamentario, unos 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático en caso de que la reforma avance definitivamente en el Congreso.

La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El oficialismo consiguió respaldo de bloques aliados y de gobernadores provinciales tras negociaciones que incluyeron promesas de compensaciones energéticas para provincias del norte argentino.

Qué provincias podrían verse afectadas

La reforma del Gobierno, si se termina aprobando en la cámara de senadores, impactaría sobre municipios y departamentos de 15 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zonas Frías o que sufrirían cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

San Juan

San Luis

Neuquén

Río Negro

Chubut

Santa Cruz

La Pampa

Tierra del Fuego

Jujuy

Salta

La Rioja

Según el texto debatido en Diputados, en muchas de estas jurisdicciones dejaría de existir el descuento automático y el beneficio quedaría reservado únicamente para hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Además, el subsidio ya no se aplicaría sobre el total de la factura sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduciría el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

Durante el debate, legisladores de distintas provincias cuestionaron el alcance de la medida y advirtieron por posibles aumentos en las boletas de gas durante el invierno. Desde la oposición calificaron el proyecto como un “tarifazo” encubierto, mientras que el oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de avanzar hacia subsidios “más focalizados”.

En Córdoba, por ejemplo, el gobierno provincial sostuvo que más de 680 mil usuarios podrían perder el beneficio automático. En Santa Fe y Buenos Aires también hubo cuestionamientos por el impacto que tendría la quita del subsidio sobre hogares de ingresos medios.__IP__

Según estimaciones mencionadas en informes citados durante el tratamiento legislativo, algunos usuarios residenciales podrían enfrentar aumentos cercanos al 100% en sus facturas de gas si quedan fuera del esquema vigente de Zonas Frías.