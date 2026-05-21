Zona Fría: Los puntos grises de una ley que preocupa a hogares, PyMEs y usuarios de garrafas

El oficialismo sostiene que los subsidios no se eliminan para quienes realmente los necesitan y que el nuevo sistema apunta a “ordenar” y focalizar la asistencia energética. Sin embargo, el texto aprobado deja numerosos puntos grises y obliga a recorrer decretos, resoluciones y reglamentaciones complementarias para entender cuál será el verdadero impacto sobre hogares, PyMEs, escuelas, clubes y usuarios de garrafas.

El principal problema es precisamente ese: la ley no resulta clara por sí sola.

Una ley que remite a decretos y reglamentaciones

Uno de los aspectos más cuestionados es que el proyecto no explica de manera directa cómo quedará el sistema de subsidios.

Por ejemplo, durante el debate oficialistas afirmaron que “solo perderán el beneficio quienes tengan ingresos superiores a cuatro millones de pesos”. Sin embargo, ese número no aparece redactado explícitamente en el texto aprobado.

Para encontrar el criterio económico real hay que ir al esquema SEF (Subsidios Energéticos Focalizados), creado mediante decretos y normativa complementaria. Allí aparecen referencias a hogares de hasta tres Canastas Básicas Totales y a distintos parámetros de vulnerabilidad socioeconómica.

Es decir: el corazón práctico del sistema no está explicado claramente en la ley, sino disperso entre:

decretos nacionales,

resoluciones energéticas,

reglamentaciones futuras,

y facultades delegadas a la Secretaría de Energía y ENARGAS.

Esto genera incertidumbre incluso entre especialistas del sector.

El cambio de fondo: el subsidio deja de ser climático y pasa a ser socioeconómico

La Ley 27.637 de 2021 había ampliado el régimen de Zona Fría incorporando provincias y ciudades que históricamente sufrían altos costos de calefacción pese a no formar parte de la Patagonia.

La lógica original era simple:

si una región tenía bajas temperaturas, recibía tarifa diferencial.

La reforma cambia ese criterio.

Ahora el beneficio deja de estar vinculado principalmente al clima y pasa a depender de segmentaciones económicas y padrones sociales.

En otras palabras:

ya no alcanza con vivir en una zona fría.

Ese cambio puede impactar especialmente sobre sectores medios que no califican como vulnerables según los criterios oficiales, pero igualmente necesitan altos consumos energéticos durante el invierno.

Transporte y distribución: aunque se mantenga el subsidio, la factura puede subir igual

Otro de los puntos más delicados es que el nuevo esquema modifica la forma de calcular el beneficio.

Hasta ahora gran parte de los usuarios percibía el descuento sobre el total de la factura.

Con el nuevo sistema, el subsidio tendería a concentrarse únicamente sobre el precio del gas, dejando afuera componentes claves como:

transporte,

distribución,

actualizaciones tarifarias,

y otros cargos asociados.

Esto implica que incluso quienes continúen dentro del régimen podrían enfrentar aumentos importantes.

En la práctica:

“seguir subsidiado” no necesariamente significa pagar una factura similar a la actual.

Y ese punto aparece apenas insinuado en la ley, mientras que los detalles concretos surgen de resoluciones energéticas y normativa complementaria.

El caso de las garrafas: un sistema basado en consumos “estimados”

Quizás el punto más preocupante sea el de los hogares que dependen de garrafas.

A diferencia del gas por red:

no existen medidores,

no hay trazabilidad exacta del consumo,

y gran parte de las compras se realiza mediante repartidores barriales, comercios locales o pagos en efectivo.

Sin embargo, el nuevo esquema plantea trabajar sobre un “consumo base indispensable” definido administrativamente.

Es decir:

el sistema presupone cuántas garrafas “debería” necesitar un hogar promedio.

El problema es evidente:

la realidad del interior argentino no funciona en términos promedio.

Hay familias que utilizan garrafas no solo para cocinar, sino también para calefaccionarse en inviernos extremadamente duros. En muchos casos el consumo real supera ampliamente cualquier cálculo estándar.

La preocupación es que el Estado termine subsidiando únicamente una cantidad “teórica” de garrafas, dejando el resto al precio pleno de mercado.

Y eso impactaría justamente sobre los sectores más vulnerables:

hogares sin red de gas,

barrios periféricos,

zonas rurales,

y familias del interior profundo.

El impacto sobre PyMEs, escuelas y clubes

Otro de los sectores que observa la reforma con preocupación es el de las pequeñas y medianas empresas.

Muchos comercios, talleres, cooperativas, escuelas y clubes sociales de ciudades frías sostienen consumos energéticos elevados durante el invierno.

El problema es que el nuevo esquema parece estar pensado principalmente para hogares categorizados como vulnerables, dejando en una zona gris a:

PyMEs,

instituciones educativas,

entidades deportivas,

cooperativas,

y organizaciones comunitarias.

En regiones donde la calefacción no es un lujo sino una necesidad básica, los aumentos tarifarios pueden impactar directamente sobre:

costos operativos,

empleo,

precios,

y continuidad de actividades.

Villa Mercedes y una discusión que muchas veces se piensa desde Buenos Aires

La discusión sobre Zonas Frías suele plantearse desde estadísticas generales y criterios fiscales nacionales. Pero en ciudades como Villa Mercedes la realidad cotidiana es muy distinta.

Durante numerosos días al año, Villa Mercedes aparece entre las ciudades más frías del país. El invierno puntano no es una abstracción técnica: implica calefacción permanente, altos consumos y costos energéticos difíciles de evitar.

Por eso el debate excede la cuestión económica.

La pregunta de fondo es si el nuevo sistema comprenderá realmente las necesidades energéticas concretas del interior argentino o si terminará aplicando criterios uniformes sobre realidades climáticas profundamente diferentes.

Porque cuando el frío deja de ser una excepción y se convierte en parte de la vida diaria, el acceso a la energía deja de ser solamente una cuestión tarifaria y pasa a ser una cuestión de calidad de vida.