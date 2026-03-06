A la mujer atropellada en Ardiles y General Paz debieron amputarle parte de su pierna

El grave accidente de tránsito ocurrido días atrás en la intersección de Ardiles y General Paz, en la ciudad de Villa Mercedes, tuvo un dramático desenlace: Yesica Godoy, la mujer que circulaba en motocicleta al momento del impacto, sufrió la amputación de parte de una pierna debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió el martes por la mañana, alrededor de las 6:00, cuando la mujer fue embestida por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto, dejando a la víctima gravemente herida sobre la calzada.

Tras el siniestro, Yesica fue asistida por personal del Sempro, trasladada inicialmente al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes y posteriormente derivada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” en la ciudad de San Luis, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Un cuadro médico crítico

Según relató Atilio “Rulo” Escudero, tío de la víctima, durante una entrevista en el programa “El Potenciómetro” que se emite por VMI Radio 88.1, los médicos intentaron en un primer momento reconstruir el pie de la paciente, ya que el impacto provocó un estallido en la zona de la pierna y graves daños en nervios y venas.

Sin embargo, el cuadro se agravó con el paso de las horas.

“Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle el pie, pero lamentablemente la infección y la fiebre complicaron el cuadro, por lo que tuvieron que amputar parte de la pierna para evitar una infección mayor”, explicó Escudero.

Además de las lesiones en la pierna, la mujer presenta golpes en la cabeza y en la columna, por lo que continúa bajo seguimiento médico y asistencia psicológica debido al fuerte impacto emocional que atraviesa.

Una familia atravesando un momento crítico

Yesica tiene 36 años, es madre de dos hijos —un adolescente de 14 años y una niña de 9— y constituye el principal sostén económico del hogar. Según indicó su familia, trabaja en una mutual vinculada a la V Brigada Aérea de Villa Mercedes y al momento del accidente se dirigía a su lugar de trabajo.

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad y un amplio acompañamiento social. En un mensaje difundido recientemente, la propia víctima expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas.

“Hoy solo agradezco a Dios por darme otra oportunidad, aunque sea en medio de tanto dolor. Gracias a todos los que están rezando y acompañando”, expresó.

Investigación judicial y pedido de justicia

La investigación policial permitió identificar al conductor del vehículo involucrado, aunque según indicó la familia, el hombre no se presentó voluntariamente, sino que fue ubicado por el trabajo de los investigadores.

El caso se encuentra en manos de la Justicia, mientras se analiza un posible cambio en la carátula de la causa, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones y el abandono de la víctima tras el siniestro.

Mientras tanto, familiares y allegados de Yesica piden acompañamiento social y justicia por lo ocurrido, en un hecho que volvió a poner en agenda la problemática de la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores.