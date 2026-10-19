Adultos mayores: la Calle Angosta tendrá dos noches de baile y música en Villa Mercedes

La 14° edición reunirá a 40 academias el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, con reconocimientos a vecinos y entrada a cambio de alimentos no perecederos.

Los adultos mayores de Villa Mercedes y la región volverán a reunirse en una nueva edición de la Calle Angosta, que por primera vez se extenderá durante dos noches, con folclore, baile, música en vivo y reconocimientos a vecinos destacados.

La 14° edición se realizará el viernes 23 y el sábado 24 de octubre. La propuesta contará con la participación de 40 academias locales y de otras localidades, según informó la secretaria de Desarrollo Social y organizadora del evento, Lorena Mercado.

La decisión de ampliar la celebración respondió a un pedido del público y del Consejo de Adultos Mayores. Durante la primera noche actuarán 25 grupos de baile, mientras que en la segunda se presentarán otros 18.

Delegaciones y música en vivo

Las delegaciones llegarán desde San Luis capital, Merlo y Fraga. También participará una delegación de Buenos Aires, perteneciente a la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Eva Duarte”.

El viernes subirán al escenario Alfonso y Zabala y Gauderios Folk. El sábado, en tanto, será el turno de El Trébol Mercedino.

Reconocimientos y operativo

Como parte de la apertura se entregarán los Árboles de la Vida, un reconocimiento establecido por ordenanza municipal. En esta edición, el Consejo de Adultos Mayores distinguirá a 14 vecinos que dedicaron gran parte de su vida a oficios como herrería, talabartería, zapatería y sastrería.

El evento contará con asistencia sanitaria, una ambulancia, personal de Defensa Civil y puestos de hidratación. También habrá emprendedores y artesanos, con una puesta técnica que, de acuerdo con Mercado, mantendrá el nivel de sonido y pantalla de la fiesta central de Calle Angosta.

Entrada y sorteo

La entrada será un alimento no perecedero. Las donaciones serán recibidas por centros de jubilados y pensionados junto con un grupo de scouts, y luego se distribuirán entre las personas que concurren a esas instituciones.

Quienes colaboren recibirán un número para participar cada noche del sorteo de una moto 0 kilómetro. Los premios fueron aportados por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

La celebración anticipará la próxima fiesta central de Calle Angosta y se sumará a otros eventos previstos para los próximos meses, como la Callecita Angosta y Calle Angosta Rock.