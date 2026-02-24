AFA negó deudas fiscales y suspendió la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió frenar la jornada prevista del 5 al 8 de marzo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó la existencia de deudas fiscales y anunció la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades tributarias y que incluye la citación a declaración indagatoria de sus autoridades.

En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no existe deuda exigible” respecto de las obligaciones consignadas en la denuncia y afirmó que los pagos cuestionados fueron efectuados de manera voluntaria antes del vencimiento.

La postura de la AFA ante la causa judicial

Según precisó la AFA, ese planteo ya fue presentado ante el tribunal interviniente y se encuentra actualmente a la espera de una resolución por parte de la Cámara de Apelaciones correspondiente.

Además, la institución cuestionó el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al considerar que el organismo intenta transformar obligaciones que aún no estaban vencidas —y, por lo tanto, no eran exigibles— en la base de un presunto delito penal tributario. Desde la conducción del fútbol argentino calificaron esa interpretación como contraria a la normativa vigente.

El conflicto judicial se inscribe en un contexto de tensión institucional entre la casa madre del fútbol argentino y el ente recaudador, con impacto directo en la estructura dirigencial del deporte más popular del país.

¿Qué pasa con la fecha 9 del torneo?

En paralelo al comunicado, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del campeonato, programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.

La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino, según indicaron fuentes oficiales.

La decisión fue presentada como un gesto de respaldo institucional a las autoridades citadas y como señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa judicial y administrativa.

De confirmarse formalmente la suspensión, el calendario del fútbol argentino sufrirá una modificación significativa, en una temporada que ya venía marcada por ajustes en el cronograma y debates institucionales.