Ajedrez Sub 16: el villamercedino Aaron Bazán se consagró bicampeón argentino invicto

El ajedrecista villamercedino Aaron Bazán volvió a destacarse en el plano nacional al consagrarse campeón argentino Sub 16 por segundo año consecutivo, reafirmando su crecimiento y proyección dentro del ajedrez juvenil argentino.

El torneo, organizado en Villa Martelli, reunió a los mejores exponentes del país en la categoría, donde el representante de Villa Mercedes logró una actuación sobresaliente al finalizar invicto con 7 puntos, consolidando su dominio en la competencia.

Bazán ya había obtenido el título en la edición anterior, y en esta oportunidad no solo repitió el logro, sino que lo hizo con una performance impecable, sin ceder partidas. Este nuevo campeonato lo posiciona como una de las grandes promesas del ajedrez argentino en su categoría.

El resultado cobra relevancia no solo a nivel deportivo, sino también como reflejo del crecimiento del ajedrez en el interior del país, con representantes que logran imponerse en escenarios nacionales de alta exigencia.

La consagración de Bazán refuerza el protagonismo de San Luis en el desarrollo de talentos juveniles, en una disciplina que combina estrategia, concentración y preparación constante.