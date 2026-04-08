Alarma en Villa Mercedes: investigarán amenaza de ataque escolar tras una publicación en redes sociales

Villa Mercedes atraviesa horas de preocupación tras la detección de una publicación en redes sociales en la que una alumna habría manifestado su intención de llevar un arma a la escuela y disparar contra sus compañeros.

El hecho, que habría generado una rápida reacción de las autoridades, tendría como posible origen la Escuela Nelly Chenau de Vecino (Barrio Jardín del Sur). Según trascendidos, la estudiante involucrada tendría 15 años, aunque la información aún no habría sido confirmada oficialmente.

A partir de la circulación del contenido, se habrían activado de inmediato los protocolos institucionales y de seguridad. En ese marco, intervienen áreas del sistema educativo junto a fuerzas vinculadas a la prevención, con el objetivo de resguardar a la comunidad escolar y verificar la veracidad de la amenaza.

De acuerdo a fuentes cercanas al caso, la menor pertenecería a un grupo familiar que ya estaría bajo seguimiento de áreas sociales, lo que sumaría un elemento relevante a la investigación en curso.

Desde los ámbitos oficiales se mantiene hermetismo mientras se intenta determinar el alcance real de la situación, el contexto en el que habría sido realizada la publicación y si existiría o no un riesgo concreto.

En paralelo, se habrían reforzado medidas preventivas en el establecimiento educativo, priorizando la seguridad de alumnos, docentes y personal.

El episodio reabre el debate sobre el uso de redes sociales entre adolescentes y la necesidad de detectar a tiempo señales de alerta que podrían derivar en situaciones de riesgo.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.