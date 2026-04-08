Violencia escolar en Villa Mercedes: activaron protocolo interministerial tras detectar un caso en redes sociales

La Justicia investiga el hecho y se aplicaron medidas preventivas en la comunidad educativa

Un abordaje interministerial se desplegó en Villa Mercedes tras la detección de un caso de violencia escolar identificado a partir de un monitoreo de redes sociales a nivel nacional. La intervención involucró a las carteras de Seguridad, Educación y Salud, con participación de la Justicia provincial.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, confirmó que la alerta fue emitida por el área nacional tras detectar publicaciones que advertían sobre un posible ataque contra compañeros y docentes de una institución educativa. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente contemplado en la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (Guiarse).

Según detalló la funcionaria, el caso dejó de ser una hipótesis y fue confirmado tras las primeras investigaciones. El estudiante fue identificado y asiste a la Escuela N°431 “Nelly Chenau de Vecino” de Villa Mercedes, lo que permitió avanzar con acciones concretas de intervención y contención.

Nota relacionada:

Intervención inmediata y actuación judicial

El procedimiento incluyó la denuncia formal ante la Fiscalía de Villa Mercedes, a cargo de Leandro Estrada, en línea con antecedentes recientes como el ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el operativo comenzó alrededor de las 13:30 del martes, cuando se logró determinar la identidad del menor y su vinculación con la institución educativa local.

En paralelo, el Ministerio de Educación activó el protocolo institucional, coordinando con los equipos directivos y solicitando la intervención del área de Salud para brindar asistencia inmediata dentro del establecimiento.

Contención del estudiante y continuidad escolar

La directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, indicó que el equipo escolar actuó conforme a los lineamientos establecidos. Se notificó a la familia, se dio intervención a la Justicia y se inició un proceso administrativo que garantiza la continuidad pedagógica del estudiante.

Actualmente, el alumno se encuentra bajo modalidad virtual, mientras recibe acompañamiento profesional por parte del sistema de salud. “Se prioriza su bienestar emocional y mental, en un contexto de resguardo y confidencialidad”, explicó la funcionaria.

Asimismo, se confirmó que las clases continúan con normalidad en la institución, sin alteraciones en el funcionamiento cotidiano.

Advertencia sobre violencia digital y rol de las familias

Sosa alertó sobre la existencia de comunidades digitales que promueven la violencia extrema, algunas de alcance internacional. En ese marco, mencionó a la denominada “Agrupación 764”, identificada por el FBI como una organización vinculada a conductas violentas.

Según indicó, en Argentina se detectaron al menos 15 casos similares en los últimos años, varios de ellos bajo análisis. La funcionaria subrayó que este fenómeno representa un desafío para los sistemas de prevención tradicionales.

En ese sentido, remarcó la importancia del rol de las familias, docentes y comunicadores, instando a no banalizar este tipo de situaciones y a reforzar el acompañamiento de los adolescentes en entornos digitales.

“Las responsabilidades parentales son intransferibles. Es clave saber qué consumen los chicos en redes, dialogar y actuar ante cualquier señal de alerta”, sostuvo.

Intervención sanitaria y acompañamiento integral

Por su parte, Arminda Mattar, directora General de Gestión de la Salud, informó que el sistema sanitario local intervino de inmediato, brindando contención individual, familiar y a la comunidad educativa.

El abordaje continuará en los próximos días, con seguimiento profesional y herramientas de prevención destinadas a las familias.

Las autoridades insistieron en la importancia de realizar denuncias ante situaciones sospechosas, a través del 911, para permitir una intervención temprana y coordinada.