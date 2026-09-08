Alberdi Club sigue imparable: venció a GEPU y mantiene el invicto en la Liga Provincial de Básquet

Alberdi Club cerró la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Provincial de Básquet con un ajustado triunfo ante GEPU por 66-64. Con este resultado, el conjunto “Azurro” alcanzó las cinco victorias en igual cantidad de presentaciones y se mantiene como el único invicto de la competencia.

El partido tuvo un desarrollo parejo y se definió en los últimos minutos. Alberdi Club logró sostener la ventaja mínima para quedarse con una nueva victoria y continuar en lo más alto de la tabla de posiciones.

Marcelo Veres, clave en el triunfo de Alberdi

Marcelo Veres fue una de las figuras del encuentro al aportar 23 puntos y 8 rebotes. También se destacaron Máximo Amante, con 13 puntos, 1 rebote y 2 asistencias, y Thiago Stefani, quien sumó 12 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias.

En GEPU, el máximo anotador fue Santiago Ferrer, autor de 25 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Luciano Honorato aportó 13 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, mientras que Juan Buchini terminó con 10 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.

Pese a la buena producción individual de sus principales jugadores, el “Lobo” no pudo quedarse con el triunfo y cayó por apenas dos unidades.

Sociedad Italiana se impuso ante Española

En el otro partido de la jornada, Sociedad Italiana consiguió una importante victoria frente a Sociedad Española en el estadio Pablo Zorrilla.

La gran figura del encuentro fue Lucas Martín, quien tuvo una destacada actuación con 33 puntos y 5 rebotes. Joaquín Solari también tuvo un papel importante, con 14 puntos y 4 rebotes.

En Sociedad Española, Agustín Coronel fue el máximo anotador de su equipo con 16 puntos y 4 rebotes. Jorge Delicia, en tanto, aportó 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Con esta derrota, el conjunto “Gallego” continúa sin poder conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura.

Alberdi lidera con puntaje perfecto

Finalizada la quinta fecha, Alberdi Club lidera la competencia con 10 puntos, producto de cinco triunfos en cinco partidos. Además, es el único equipo que todavía conserva el invicto.

Por detrás aparecen Guaycurú, con 7 unidades, mientras que Jorge Newbery, GEPU y Sociedad Italiana acumulan 6 puntos cada uno.

Así será la sexta fecha

La sexta jornada comenzará este miércoles y continuará hasta el viernes.

El miércoles, desde las 22:30, Matungos se enfrentará con Jorge Newbery.

El viernes se disputarán tres encuentros: a las 21:30, GEPU recibirá a Sociedad Española; desde las 22:00, Sociedad Italiana se medirá con Guaycurú.

Por su parte, Alberdi Club tendrá fecha libre.