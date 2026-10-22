Alerta naranja por tormentas en Villa Mercedes: anticipan lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia para este jueves 22 de octubre en el área de Villa Reynolds.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este jueves 22 de octubre de 2026 en el área de Villa Reynolds, en las inmediaciones de Villa Mercedes, San Luis. El aviso advierte sobre fenómenos que podrían alcanzar fuerte intensidad, con acumulaciones importantes de lluvia, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

La jornada estará caracterizada por condiciones de inestabilidad atmosférica, mientras que los pronósticos disponibles anticipan temperaturas más frescas y la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante el viernes.

Alerta naranja: las horas de mayor riesgo

De acuerdo con la información meteorológica oficial, la alerta naranja estará vigente entre las 6:00 y las 17:59 de este jueves, después de una advertencia amarilla prevista para las primeras horas de la madrugada.

El organismo nacional anticipa que las tormentas podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas fuertes y granizo ocasional de diversos tamaños.

Los valores de lluvia acumulada previstos para el área bajo alerta se ubican entre 35 y 50 milímetros, aunque estas cantidades podrían superarse de manera localizada.

La combinación de precipitaciones intensas y ráfagas de viento representa uno de los principales factores de riesgo durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos.

Cómo estará el tiempo en Villa Mercedes

Los pronósticos consultados coinciden en señalar una jornada inestable, con nubosidad, probabilidad de lluvias y un descenso térmico respecto de los días anteriores.

Para Villa Mercedes, una de las estimaciones meteorológicas disponibles prevé una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C, con viento predominante del sector este-sudeste.

Estas cifras corresponden a proyecciones y pueden modificarse durante el transcurso del día, especialmente por la evolución de las tormentas.

Por su parte, la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis anticipa condiciones inestables para el conjunto provincial, con temperaturas mínimas promedio cercanas a los 13 °C y máximas estimadas entre 22 y 23 °C.

Estos últimos valores representan una referencia general para la provincia y no deben interpretarse como temperaturas específicas de Villa Mercedes.

La inestabilidad también afectará a otras zonas de San Luis

El panorama meteorológico no se limita a Villa Mercedes y sus alrededores.

Según los pronósticos de la REM, las condiciones de inestabilidad alcanzarán diferentes sectores de San Luis, con posibilidades de lluvias y tormentas de variada intensidad.

El centro y sur provincial presentan condiciones favorables para el desarrollo de precipitaciones, mientras que otros sectores también podrían registrar fenómenos aislados.

La distribución y la intensidad de las lluvias pueden variar considerablemente entre localidades, por lo que resulta importante consultar los avisos específicos de cada región.

Qué se espera para el viernes 23 de octubre

La inestabilidad podría continuar durante el viernes 23 de octubre, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores provinciales.

La REM anticipa temperaturas más frescas, con máximas provinciales cercanas a los 20 °C, y presencia de viento del sector sur o sudeste.

Aunque podrían registrarse mejoramientos temporarios, el pronóstico indica que las condiciones meteorológicas seguirán siendo variables.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a la alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar las actividades al aire libre y permanecer en construcciones cerradas durante los fenómenos más intensos.

También aconseja asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas y evitar la circulación por calles anegadas.

En caso de ingreso de agua a las viviendas, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico cuando pueda hacerse de manera segura.

Las autoridades también aconsejan mantener los teléfonos celulares cargados y disponer de elementos básicos de emergencia.

Debido a que las alertas pueden actualizarse durante el día, la población deberá prestar atención a los comunicados oficiales y a las indicaciones de los organismos de protección civil.

Con información de: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) y Agrofy.

Nota editorial: la alerta citada corresponde al área de Villa Reynolds y a la información disponible durante la madrugada del jueves 22 de octubre. El estado de los avisos debe verificarse antes de la publicación.