Alerta por tormentas fuertes en San Luis: prevén granizo, ráfagas y abundante lluvia

San Luis se encuentra bajo alerta por tormentas de variada intensidad que comenzarían durante la noche de este miércoles 21 de octubre y podrían intensificarse en la madrugada del jueves.
Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), algunos fenómenos podrían ser localmente fuertes y estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.
La advertencia fue emitida este miércoles a las 17:01 y abarca todo el territorio de la provincia de San Luis. De acuerdo con el organismo provincial, permanecerá vigente hasta las 9 del jueves.
La REM indicó que se deberá prestar especial atención a las condiciones previstas durante la madrugada, cuando podrían intensificarse las lluvias y tormentas.
La información fue difundida por el organismo meteorológico provincial y corresponde a un pronóstico de condiciones potencialmente severas para distintas zonas de San Luis.