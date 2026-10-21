Alerta por tormentas fuertes en San Luis: prevén granizo, ráfagas y abundante lluvia

La advertencia rige en todo el territorio provincial desde la noche de este miércoles hasta las 9 del jueves, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas.

San Luis se encuentra bajo alerta por tormentas de variada intensidad que comenzarían durante la noche de este miércoles 21 de octubre y podrían intensificarse en la madrugada del jueves.

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), algunos fenómenos podrían ser localmente fuertes y estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.

La advertencia fue emitida este miércoles a las 17:01 y abarca todo el territorio de la provincia de San Luis. De acuerdo con el organismo provincial, permanecerá vigente hasta las 9 del jueves.

La REM indicó que se deberá prestar especial atención a las condiciones previstas durante la madrugada, cuando podrían intensificarse las lluvias y tormentas.

La información fue difundida por el organismo meteorológico provincial y corresponde a un pronóstico de condiciones potencialmente severas para distintas zonas de San Luis.