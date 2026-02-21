Allanamiento en Villa Mercedes: procedimiento judicial en una vivienda de Pedernera y Jujuy

Villa Mercedes amaneció este jueves con un procedimiento judicial en una vivienda ubicada en la intersección de Pedernera y Jujuy, donde personal policial lleva adelante un allanamiento por orden de la Justicia provincial.

La Justicia de Villa Mercedes inició este sábado 21 de febrero una investigación en el marco de una denuncia por presunta violencia contra la mujer, radicada ante la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancia y Adultos N.º 1, dependiente de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal Nayla Cabrera.

La causa fue caratulada de manera provisoria como “Averiguación Violencia contra la Mujer” y se encuentra en etapa inicial de instrucción.

La denuncia

De acuerdo con la presentación formal, una mujer de 40 años denunció haber sido víctima de violencia psicológica, verbal y económica, además de hostigamiento reiterado, amenazas y presuntas extorsiones, por parte de su expareja, un periodista local reconocido en el ámbito mediático de la ciudad.

Según el relato incorporado al expediente, los episodios se habrían intensificado en las últimas horas tras una discusión vinculada a cuestiones laborales y familiares. En ese contexto, la denunciante advirtió la presunta retención de su computadora de trabajo y el cierre con llave del espacio donde desarrolla su actividad profesional, situación que derivó en la intervención judicial.

También se consignó que un hijo menor de edad habría presenciado en distintas oportunidades discusiones entre los adultos, elemento que forma parte de la evaluación integral del caso.

Amenazas y activación del protocolo

Entre los puntos más sensibles de la denuncia, se mencionan presuntas amenazas relacionadas con la posible difusión de material íntimo y expresiones intimidatorias vinculadas a hechos de violencia extrema. Estos aspectos motivaron la activación inmediata de protocolos de protección previstos en la legislación vigente en materia de violencia de género.

Fuentes judiciales indicaron que se dispusieron medidas preventivas para resguardar la integridad de la denunciante, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios.

Allanamiento y medidas procesales

Por disposición del Juzgado interviniente, se realizó un allanamiento con el objetivo de secuestrar elementos considerados de interés para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos y documentación.

Desde el ámbito judicial señalaron que la investigación continúa en curso y que, por tratarse de una instancia preliminar, no se adoptaron aún definiciones respecto de eventuales imputaciones formales.

El caso se enmarca en las actuaciones previstas por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, normativa que establece mecanismos de intervención rápida y medidas cautelares ante situaciones de riesgo.

La causa permanece bajo reserva parcial mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.