Allanamientos en Villa Mercedes: secuestraron cocaína y detuvieron a dos personas

Los operativos se realizaron en cinco domicilios de Villa Mercedes por una investigación vinculada con la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La Policía secuestró 813 gramos de cocaína durante cinco allanamientos realizados en Villa Mercedes, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos una mujer de 26 años y un hombre de 50.

Los operativos se llevaron a cabo los jueves 15 y viernes 16 de octubre como parte de las acciones de la Misión Sarmiento. Estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), con asiento en la UROP N° 2.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a partir de un dictamen de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes.

Cinco domicilios allanados

Los procedimientos se concretaron en una vivienda ubicada en calle Zavala Ortiz al 100, un inmueble de calle Córdoba al 400, una casa del barrio Jardín del Sur y dos domicilios situados en calle Salta al 400.

Según informó la Policía, la droga secuestrada permitiría elaborar 3.252 dosis y tendría un valor aproximado de $19.512.000.

Además, los investigadores incautaron cuatro envoltorios con florescencias de marihuana, teléfonos celulares, una balanza de precisión digital, tres automóviles —un Volkswagen Gol Trend, un Fiat Siena y un Citroën Picasso—, dos motocicletas —una Honda Tornado y una Motomel Max— y $293.180 en efectivo.

Dos personas detenidas

A partir de los elementos probatorios reunidos durante la instrucción del sumario y de todo lo incautado, la Fiscalía Federal de Villa Mercedes ordenó la detención de una mujer de 26 años y un hombre de 50.

Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente, acusados de una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En los operativos también colaboraron efectivos de la DG-8 con asiento en la UROP N° 4, de Policía Científica, de la Sección Motorizada y de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico, además de personal de la Oficina de Antecedentes Personales de la UROP N° 2.