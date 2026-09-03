Álvaro Matricardi, el joven de Villa Mercedes que conquistó seis oros y ya sueña con los Juegos Olímpicos

Álvaro Matricardi, atleta de Villa Mercedes, regresó a la ciudad después de una destacada actuación en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de levantamiento olímpico, disputado en Guayaquil, Ecuador. El joven pasó por La Cancha y contó como consiguió seis medallas de oro, tres en cada certamen, y se consolidó entre los mejores del mundo en su categoría.

Seis oros y un lugar entre los mejores del mundo

Con 17 años, Matricardi compitió en la categoría de hasta 65 kilos y logró subir seis veces al podio: obtuvo oro en arranque, envión y total olímpico, tanto en el Campeonato Sudamericano como en el Panamericano.

Durante la competencia consiguió cinco intentos válidos sobre seis. En arranque levantó 112 kilos, mientras que en envión alcanzó 137 kilos, una marca que ya le permitió asegurarse el campeonato.

El último intento, con 143 kilos, no pudo ser validado, aunque no modificó el resultado final.

El total olímpico, que surge de sumar las mejores marcas de arranque y envión, quedó en 249 kilos.

Además de los resultados obtenidos en Ecuador, el atleta mercedino señaló que actualmente ocupa el cuarto puesto del mundo en su categoría, un dato que refleja la magnitud de su crecimiento deportivo.

Entre los países que habitualmente presentan competidores de alto nivel mencionó a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Bulgaria, entre otras potencias de la disciplina.

De Villa Mercedes al sueño olímpico

El camino de Álvaro Matricardi comenzó cuando tenía alrededor de 12 o 13 años y practicaba CrossFit, donde tuvo contacto con las primeras barras.

La transición hacia el levantamiento olímpico llegó a partir de un contacto entre su primer entrenador, Nico Cantaruti, y Andrés Jonzo, especialista en detectar jóvenes talentos para competir en los Juegos Evita.

Después de una primera competencia en el CARD de la Universidad de La Punta, Matricardi comenzó a proyectarse en el alto rendimiento. Participó en los Juegos Evita, campeonatos argentinos y posteriormente llegó su primera convocatoria a la selección nacional.

Su debut internacional fue en un Sudamericano Sub-15 en Palmira, Colombia, donde consiguió tres medallas de oro.

Desde entonces, su evolución fue constante. Según contó, pasó de levantar alrededor de 55 kilos en sus primeros años a manejar actualmente cargas cercanas a los 115 kilos en arranque y 150 en envión en sus entrenamientos.

El crecimiento deportivo también implicó una exigente rutina: tres turnos diarios de entrenamiento, alimentación controlada y seguimiento profesional. En levantamiento olímpico, además, los atletas deben pesarse apenas dos horas antes de competir, lo que vuelve especialmente exigente el manejo del peso corporal.

Un proyecto para desarrollar el levantamiento en Villa Mercedes

Uno de los desafíos que Matricardi tiene por delante excede sus propios resultados. El atleta señaló que actualmente Villa Mercedes no cuenta con una escuela específica de levantamiento olímpico y expresó su deseo de impulsar un proyecto para crear un espacio dedicado a la disciplina.

La actividad, explicó, es utilizada como herramienta de preparación por deportistas de distintas disciplinas para desarrollar fuerza y potencia, aunque todavía no tiene en la ciudad una estructura específica para su desarrollo competitivo.

Su próximo objetivo será el Campeonato Argentino, previsto para noviembre en Entre Ríos. Allí buscará cerrar el año de la mejor manera y dejar las marcas argentinas lo más alto posible antes de dar el salto a la categoría de hasta 70 kilos.

Con el respaldo de su familia, su entrenador Andrés Jonzo, el nutricionista Andrés Biasi, el kinesiólogo Damián Giraudi y sus sponsors, Matricardi ya piensa en la próxima etapa.

Y tiene claro el objetivo: representar a la Argentina y llegar a ganar los Juegos Olímpicos.