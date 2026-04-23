Álvaro Matricardi ganó la medalla de plata en levantamiento de pesas para Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El atleta Álvaro Matricardi, oriundo de Villa Mercedes, obtuvo la medalla de plata en levantamiento de pesas durante los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, marcando un hito para el deporte argentino al conseguir la primera presea nacional en la competencia.

El joven deportista se consagró subcampeón sudamericano en la categoría hasta 65 kilogramos, tras lograr un total de 237 kg levantados, distribuidos en 105 kg en arranque y 132 kg en envión, una performance sólida que lo posicionó en el segundo escalón del podio.

La medalla fue entregada por el dirigente deportivo Mario Moccia, en una ceremonia que destacó el crecimiento del levantamiento de pesas argentino a nivel internacional.

Este resultado no solo representa un logro personal para Matricardi, sino también un motivo de orgullo para Villa Mercedes, que suma un nuevo referente en el alto rendimiento deportivo. Además, consolida la presencia de Argentina en el medallero de un evento que reúne a jóvenes promesas de toda la región.

La actuación del pesista mercedino refleja el trabajo sostenido en disciplina, entrenamiento y proyección internacional, en una disciplina que continúa ganando espacio dentro del deporte nacional.