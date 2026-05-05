Apareció el niño buscado en Corrientes: hallaron a Nahuá Santos Riquelme y detuvieron a su padre

El niño que era intensamente buscado en la provincia de Corrientes, identificado como Nahuá Santos Riquelme, fue hallado este martes por la mañana en buen estado de salud. En el mismo operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a su padre, Josías Santos Regis, señalado como el responsable de habérselo llevado el domingo por la noche.

El hallazgo se produjo cerca de las 10:30 en el paraje Duraznillo, una zona de caminos de tierra donde la Policía desplegaba rastrillajes desde hacía varias horas. Según la información preliminar, tanto el menor como el adulto fueron encontrados sin lesiones visibles, aunque serán sometidos a controles médicos de rutina.

El caso había generado una fuerte preocupación y activó un operativo de búsqueda urgente, luego de que se denunciara la desaparición del niño en un contexto que las autoridades investigan como un posible hecho de sustracción parental.

Como ocurre en este tipo de situaciones, tras la aparición del menor se dispuso preservar su identidad, por lo que oficialmente será referido como N.S.R., de 6 años, y se dejará de difundir su imagen en medios y redes sociales.

Cabe recordar que el hecho había sido difundido en el marco de una alerta por su desaparición, con amplia repercusión en medios y redes. Más detalles sobre el inicio del caso pueden consultarse en la cobertura original:

La causa continúa bajo investigación judicial para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y las responsabilidades correspondientes.