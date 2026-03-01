La delegación argentina volvió a celebrar en el Campeonato Sudamericano de Pista Cubierta que se desarrolla en Cochabamba, Bolivia. El equipo nacional obtuvo la medalla de plata en el relevo 4×400 metros, con una actuación destacada de Tomás Villegas, quien fue el encargado de abrir la competencia como largador del conjunto albiceleste.

El resultado no solo significó un nuevo podio continental para Argentina, sino que además se estableció un Récord Argentino Absoluto en categoría U23, consolidando el crecimiento de la nueva generación de atletas.

Un arranque clave en la carrera

El mercedino Tomás Villegas, que ya había sido protagonista en la prueba individual de velocidad, asumió la responsabilidad de iniciar el relevo, marcando el ritmo desde el primer tramo. Su salida permitió posicionar al equipo en zona de disputa directa por las medallas.

El relevo 4×400 metros exige resistencia, estrategia y precisión en cada posta. La coordinación en los cambios y el manejo del ritmo resultaron determinantes para que Argentina asegurara el segundo lugar del podio.

Un nuevo logro para el atletismo argentino

La medalla de plata se suma a una actuación histórica para el equipo nacional, que sigue cosechando resultados destacados en el certamen continental.

Desde el cuerpo técnico, encabezado por el mercedino Mario Quiroga, se destacó el compromiso y la disciplina del plantel, que llega al torneo tras una intensa preparación técnica y física.

El nuevo Récord Argentino Absoluto en U23 refuerza el presente del atletismo nacional y posiciona a la camada juvenil como una de las más competitivas de los últimos años.

Orgullo mercedino en la elite continental

Para Villa Mercedes, el protagonismo de Villegas en una prueba colectiva de alto nivel reafirma el trabajo que se viene realizando desde las instituciones locales y el acompañamiento constante del equipo técnico.

La bandera argentina volvió a flamear en el podio sudamericano, esta vez con una medalla de plata que simboliza esfuerzo, planificación y talento.