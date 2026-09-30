Argentina goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba: los goles y el protagonismo de Nico Paz

La Selección argentina venció 4-0 a Bolivia este miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de esta ventana internacional. El equipo de Lionel Scaloni se impuso con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Sin Lionel Messi, el entrenador apostó por una formación que combinó referentes con futbolistas jóvenes. Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartieron el ataque, mientras que Nico Paz tuvo un papel destacado en la generación de juego.

Lautaro y Nico Paz pusieron en ventaja a Argentina

La apertura del marcador llegó durante el primer tiempo. Alexis Mac Allister asistió a Lautaro Martínez, quien controló la pelota y definió con un remate cruzado para establecer el 1-0.

Después, Nico Paz amplió la diferencia tras recibir un pase de Exequiel Palacios a espaldas de la defensa. El mediocampista quedó frente al arquero y resolvió con una definición por encima de su salida. Argentina se fue al descanso con dos goles de ventaja.

Romero y López completaron la goleada

En el complemento, Cristian “Cuti” Romero convirtió de cabeza después de un envío de Nico Paz al área. El mediocampista sumó así una asistencia a su gol y fue uno de los protagonistas del encuentro.

Sobre el final, José Manuel “Flaco” López anotó el cuarto tanto, que terminó de sellar la victoria argentina.

El delantero, que ingresó en la segunda mitad, consiguió su primer gol con la Selección mayor. Scaloni también aprovechó el partido para realizar cambios y darles minutos a distintas alternativas del plantel.

Los próximos partidos de la Selección

Tras la presentación en Córdoba, Argentina continuará su agenda ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y Benín, el martes 6. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Monumental de Buenos Aires.