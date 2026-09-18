Argentina llegó a las 101 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se mantiene segunda

La delegación argentina cerró la quinta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un total de 101 medallas: 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce. Con este registro, el equipo nacional se mantiene segundo en el medallero general, por detrás de Brasil.

La competencia se desarrolla en Santa Fe, Rosario y Rafaela y reúne a más de 4.000 atletas de 15 países. El certamen comenzó el 12 de septiembre y se extenderá hasta el 26 de septiembre.

Dos nuevos oros para Argentina en la quinta jornada

Durante este jueves 17 de septiembre, Argentina sumó dos medallas doradas.

En remo, Santiago Menín y Rodrigo Enríquez se consagraron en la prueba de doble masculino, peso ligero.

La segunda dorada llegó de la mano de Fernanda Russo, quien volvió a imponerse en la prueba de 10 metros rifle de aire. Con este resultado, la tiradora alcanzó su segundo oro en esta edición de los Juegos Suramericanos.

La jornada también dejó cinco medallas de plata para la delegación argentina y seis de bronce, de acuerdo con el balance difundido por Agencia Noticias Argentinas.

Entre las platas se destacaron los equipos femeninos y masculinos de remo, además de Gonzalo Molina en ciclismo BMX Racing, Lucas Hecker en bochas individual y el equipo femenino de pentatlón moderno.

En tanto, los bronces llegaron en disciplinas como remo, esgrima y boxeo. En el ring, Delfina Arancibia obtuvo el tercer puesto en la categoría de 57 kilos, mientras que Mateo Tavarone hizo lo propio en 70 kilos.

Los oros que Argentina había conseguido el 16 de septiembre

La delegación nacional también había tenido una jornada destacada el miércoles 16 de septiembre.

En SUP masculino, Santino Basadella volvió a quedarse con el oro, mientras que Catalina Serio, de 16 años, ganó en pentatlón moderno femenino.

En SUP femenino, Juliette Duhaime volvió a subir a lo más alto del podio.

También consiguieron medallas doradas Mara Kucharski, en tiro deportivo; el equipo masculino de sable en esgrima; Julieta Lucas, en gimnasia artística suelo; y el equipo masculino de Esports Valorant.

La cosecha dorada del 15 de septiembre

El martes 15 también había dejado una importante cantidad de oros para Argentina.

Mateo Kalejman ganó en ciclismo de ruta contrarreloj individual, mientras que Juliette Duhaime y Santino Basadella se impusieron en SUP sprint femenino y masculino, respectivamente.

En patinaje artístico libre, el oro fue para Juan Segundo Rodríguez. En tiro con rifle de aire, el equipo mixto integrado por Fernanda Russo y Julián Gutiérrez también alcanzó el primer puesto.

Además, Benjamín Gader ganó en patinaje de velocidad, mientras que Emilia Acosta y Julieta Lucas consiguieron oros en gimnasia artística, en salto y barras asimétricas.

En natación, Malena Santillán fue una de las protagonistas de la jornada al establecer el récord del campeonato en los 200 metros espalda, con un tiempo de 2:10.99. Macarena Ceballos, por su parte, volvió a ganar, esta vez en los 50 metros pecho.

Así comenzó el camino argentino en Santa Fe 2026

El primer oro argentino de los Juegos llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual masculino después de vencer al venezolano Eliecer Romero por 15-12. Juan Bacha completó el podio con la medalla de bronce.

En natación, Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un registro de 1:06.80, mientras que Cecilia Dieleke compartió el primer puesto en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con 28.38 segundos.

La delegación argentina también consiguió medallas en los relevos de 4×200 metros estilo libre, gimnasia artística y aguas abiertas. En esta última disciplina, Romina Imwinkelried obtuvo la primera medalla argentina de los Juegos, un bronce en los 10 kilómetros disputados en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe.

El medallero argentino

Con las preseas obtenidas hasta el cierre de la quinta jornada, Argentina suma:

🥇 31 medallas de oro

🥈 28 medallas de plata

🥉 42 medallas de bronce

🏅 101 medallas en total

Brasil continúa al frente del medallero con 117 preseas, mientras que Argentina se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán hasta el 26 de septiembre, con competencias en las tres ciudades sedes y nuevas oportunidades de podio para la delegación nacional.