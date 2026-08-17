Argentina venció a Brasil y se consagró tricampeona del Sudamericano Sub 17 de Futsal

La Selección Argentina Sub 17 de Futsal derrotó a Brasil en la final del Sudamericano Sub 17 y se consagró campeona por tercera vez consecutiva. El equipo nacional volvió a imponerse ante su clásico rival y ratificó su dominio en la categoría.

La Selección Argentina se consagró tricampeona del Sudamericano Sub 17 de Futsal luego de vencer a Brasil en la final del certamen continental.

La definición volvió a tener como protagonistas a los dos grandes referentes del futsal sudamericano. Al igual que en las últimas ediciones, la Albiceleste logró superar a la Canarinha y quedarse con el título.

Argentina volvió a imponerse en la final

El campeonato representa una nueva conquista para el seleccionado juvenil argentino, que mantiene su protagonismo en las competencias de CONMEBOL.

El antecedente inmediato también había tenido a Argentina y Brasil como protagonistas de la definición. En el Sudamericano 2024, la Albiceleste había derrotado 2-0 al conjunto brasileño para consagrarse bicampeona.

Con este nuevo triunfo, el seleccionado nacional amplió su racha y alcanzó el tricampeonato sudamericano Sub 17 de Futsal.

La consagración también reafirma el crecimiento de las categorías juveniles del futsal argentino, que continúan compitiendo por títulos a nivel continental.

Un nuevo título para el futsal argentino

El enfrentamiento con Brasil volvió a demostrar la histórica rivalidad entre ambos seleccionados. La victoria argentina tiene un valor especial por tratarse nuevamente de una final continental ante uno de los equipos más fuertes de la región.

El título se suma a una serie de actuaciones destacadas de la Selección Argentina de Futsal, que también viene de ser protagonista en las principales competencias internacionales de la disciplina.

En el plano mundial, Argentina alcanzó la final del Mundial de Futsal 2024, donde cayó 2-1 justamente ante Brasil.

Ahora, la nueva generación Sub 17 vuelve a poner a Argentina en lo más alto del continente.