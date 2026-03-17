Argentina vs Guatemala: amistoso confirmado tras la suspensión de la Finalissima ante España

La Selección argentina disputará un amistoso frente a Guatemala el próximo 31 de marzo en el país, en el marco de la fecha FIFA, luego de que se confirmara la suspensión de la Finalissima ante España.

El encuentro servirá como despedida ante el público local antes del inicio del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio. El estadio aún no fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La confirmación llegó a través de las redes oficiales de la AFA, donde anunciaron: “¡Nos vemos en Argentina! La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”.

Se suspendió la Finalissima ante España

En esta fecha FIFA, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tenía previsto enfrentar a España en la Finalissima, torneo que mide al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa.

Sin embargo, el partido fue cancelado debido al conflicto bélico en Medio Oriente, ya que el encuentro iba a disputarse en el Estadio Icónico de Lusail, en Qatar. La situación obligó a reorganizar el calendario y cerrar de urgencia el amistoso frente a Guatemala.

Desde la Real Federación Española de Fútbol habían propuesto alternativas para jugar el partido en Madrid o en Italia, pero no hubo acuerdo con la dirigencia argentina.

Un solo partido en la ventana internacional

Será la segunda fecha FIFA consecutiva en la que la Selección argentina dispute un solo encuentro, a diferencia de otras potencias que suelen jugar dos.

En la última ventana internacional, en noviembre, el equipo nacional venció 2-0 a Angola, en un amistoso que sirvió para mantener el ritmo competitivo de cara al gran objetivo.

Camino al Mundial 2026

La Selección argentina debutará en el Mundial 2026 el 16 de junio frente a Argelia, en el marco del Grupo J. Luego enfrentará a Austria y Jordania en la fase inicial.

Con este amistoso ante Guatemala, el cuerpo técnico buscará ajustar detalles y consolidar el plantel antes del desafío más importante del calendario internacional.