Argentina vs Mauritania: la Scaloneta juega en La Bombonera su primer amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección argentina enfrentará este viernes a Mauritania en un amistoso internacional que marcará el inicio de su última doble fecha FIFA antes del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y será televisado por Telefe, con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

El partido forma parte de la preparación final del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ajusta detalles de cara a la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Un amistoso que reemplaza la Finalissima

En un principio, la Selección argentina tenía previsto disputar la Finalissima frente a España, en un duelo entre campeones de América y Europa. Sin embargo, el encuentro fue suspendido debido a conflictos logísticos y al contexto internacional en Medio Oriente, además de la falta de acuerdo entre federaciones para definir una nueva sede.

Posteriormente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había programado un amistoso ante Guatemala, pero la imposibilidad reglamentaria de disputar partidos en diferentes continentes durante la misma ventana FIFA obligó a cancelar ese compromiso.

Finalmente, la AFA acordó sobre la hora dos amistosos frente a Mauritania y Zambia, selecciones ubicadas en los puestos 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente.

Últimos ensayos antes del Mundial

Estos encuentros serán los últimos compromisos oficiales de la Selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

De cara al duelo de este viernes, Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en el equipo titular. Una de ellas está en el arco, donde Emiliano Martínez podría dejar su lugar a Gerónimo Rulli.

En defensa, la disputa por el lateral izquierdo se da entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que en la delantera resta definir si el acompañante de Lionel Messi y Julián Álvarez será Nicolás González o Thiago Almada.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Lamine Ba, Nouh Mohamed El Abd; Maata Magassa, Sidi Yacoub, Moctar El Hacen; Mamadou Sy, Idrissa Thiam, Sidi Bouna Amar.

DT: Aritz López Garay.