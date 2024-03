Aseguran que Acindar no cerrará su planta de Villa Mercedes pese al parate en la producción

Asimismo remarcó: “hoy empezaron con asambleas en las plantas del país, y seguiremos de cerca el convenio para firmar en relaciones laborales, los contratos a plazo fijo que tenían vencimiento este 29 de Febrero, no lo pudimos sostener, son 9 contratos en las 4 plantas, sí pudimos contener a todos los efectivos”, agregó. “Logramos mantener la gente estos próximos 15 días con cursos de capacitación, para aquellos que no están de vacaciones o se les debían días de franco, y francos compensatorios. Estos son paliativos para sostener el mes de marzo, y en abril una semana por mes en cada planta, con esquema de suspensión para que no afecte más que una semana a cada uno”, enfatizó.