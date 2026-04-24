Automovilismo en Villa Mercedes: el campeonato 2026 arranca este domingo en El Trébol

La Asociación Mercedina de Volantes anunció la realización de la 1ª fecha del campeonato 2026, que se disputará este domingo en el circuito El Trébol, en Villa Mercedes, luego de la suspensión del pasado fin de semana por condiciones climáticas adversas.

El inicio de la temporada genera altas expectativas en el ambiente del deporte motor local, con un parque que superará los 40 autos entre todas las categorías, lo que anticipa una jornada con gran nivel competitivo y fuerte convocatoria de público.

Las categorías que formarán parte de esta primera cita del calendario son:

Clase A Histórica 850, Clase 1, TN Histórico, TC 4000 y Areneros, divisionales que aportan variedad y atractivo al espectáculo.

Tras una semana de espera obligada por la lluvia, pilotos y equipos llegan con el entusiasmo renovado y el objetivo de comenzar el campeonato sumando puntos importantes desde el arranque.

Desde la organización señalaron que se trabaja en los últimos detalles logísticos para garantizar una jornada segura y organizada, pensada para el disfrute de toda la familia.

El circuito El Trébol volverá a ser el epicentro del automovilismo regional, donde el sonido de los motores marcará el comienzo de una nueva temporada cargada de emoción y velocidad.