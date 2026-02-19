Avanza la causa contra el policía acusado de sustraer indumentaria de River Plate en Villa Mercedes

La Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial imputó a un efectivo de la Policía de San Luis por el delito de hurto calificado, en el marco de un hecho ocurrido durante la visita del Club Atlético River Plate a Villa Mercedes.

Este jueves, el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Santiago Ortiz, formuló cargos contra Javier Enrique Alejandro Santilli como autor del delito de hurto calificado por formar parte de la fuerza policial, conforme a los Arts. 162, 163 bis y 45 del Código Penal Argentino.

La audiencia contó con la intervención de la Secretaria Dra. Daniela López Martín. Por el Ministerio Público Fiscal actuaron el Dr. Maximiliano Bazla Cassina y la Dra. Cecilia Framini, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Dra. Victoria Suárez, del Ministerio Público de la Defensa.

La teoría de Fiscalía

Según expuso la fiscal Cecilia Framini, el hecho habría ocurrido el 17 de febrero, alrededor de las 16 horas, cuando Santilli cumplía funciones junto a otros motoristas de la División de Respuesta Rápida Motorizada (DRIM).

En ese contexto, se realizó una requisa en una camioneta Traffic de utilería del Club Atlético River Plate, vehículo que transportaba equipamiento oficial. De acuerdo a la hipótesis fiscal, el imputado se habría apoderado de una camiseta —identificada con el Nº 31— y de un pantalón, elementos que habría ocultado en la parte posterior de su chaleco.

Posteriormente, según la acusación, habría arrojado ambas prendas en un terreno baldío ubicado sobre calle General Paz, en Villa Mercedes, situación que habría sido observada por una testigo.

Alrededor de las 18 horas, un integrante del club advirtió el faltante de la camiseta que sería utilizada en el partido que River disputó esa noche en el estadio La Pedrera, lo que motivó la denuncia radicada por el Vicepresidente de la institución visitante y el inicio de la investigación judicial.

La postura de la Defensa

Por su parte, la defensora oficial penal Nº 2, Dra. Victoria Suárez, manifestó que hará uso del plazo previsto en el Art. 120 del Código de Procedimiento Penal para plantear nulidades y excepciones, argumentando que aún restan evidencias por analizar e incorporar al legajo.

Asimismo, indicó que no comparte ni la plataforma fáctica ni la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal.

Medidas dispuestas

En relación a las medidas de coerción, Fiscalía solicitó que el imputado fije domicilio. La Defensa no formuló objeciones y aportó los datos del inmueble donde reside Santilli, en Villa Mercedes.

Tras escuchar a las partes, el juez interviniente dio por iniciada la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y tuvo por formulados los cargos por hurto calificado, sin dictar prisión preventiva. El imputado continuará el proceso en libertad.