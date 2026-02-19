Formularon cargos por hurto calificado a un efectivo de la Policía de San Luis por sustraer indumentaria de River

La Justicia provincial formuló cargos por hurto calificado contra un integrante de la Policía de San Luis, denunciado por la presunta sustracción de una camiseta y un pantalón pertenecientes a River Plate, en un hecho ocurrido en Villa Mercedes.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo este 19 de febrero, donde el Ministerio Público Fiscal imputó al efectivo policial por el delito de hurto calificado.

De acuerdo a la información judicial, no se dispuso prisión preventiva, por lo que el agente continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir con las medidas que establezca la causa mientras avanza la investigación.

En un primer momento, el efectivo fue denunciado por sustraer una camiseta y un pantalón del club River Plate, en la previa del partido disputado en el estadio La Pedrera, evento que movilizó un importante operativo de seguridad en la ciudad.

Tras conocerse la denuncia, el jefe de Policía, Crio. Gral. (RV) Dr. Juan Carlos Serrano, ordenó el pase a situación de disponibilidad y la suspensión preventiva del ejercicio de la función policial.

En paralelo, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades disciplinarias, mientras que la causa penal continúa bajo intervención judicial.

🔎 El proceso seguirá su curso conforme a los plazos establecidos por la Justicia provincial.