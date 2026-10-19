19 octubre, 2026 · Villa Mercedes, Deportes

Avanza la construcción del polideportivo El Lago en Villa Mercedes

El nuevo espacio deportivo y recreativo se construye sobre la Costanera del Río V y busca ampliar la infraestructura pública de la ciudad.

Polideportivo El Lago

El polideportivo “El Lago” avanza en la Costanera del Río V, en Villa Mercedes, como parte de un proyecto destinado a sumar infraestructura para la práctica deportiva, la recreación y el encuentro comunitario.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Luis y forma parte de un plan integral de obras orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el perfil de Villa Mercedes como polo deportivo y turístico de la región.

Un nuevo espacio en la Costanera del Río V

El proyecto se desarrolla en un sector estratégico de la ciudad, frecuentado diariamente por familias, deportistas y turistas. La zona fue objeto de distintas intervenciones durante los últimos años para su puesta en valor.

Según se informó oficialmente, la obra contempla la construcción de canchas, sectores recreativos y áreas destinadas a distintas disciplinas deportivas. También se proyecta que el predio cuente con instalaciones adecuadas para eventos y actividades comunitarias.

Deporte, inclusión y vida comunitaria

El avance de la obra se enmarca en una política provincial que promueve el acceso al deporte como herramienta de inclusión social y desarrollo. En ese sentido, las autoridades sostienen que este tipo de infraestructura favorece los hábitos saludables y genera nuevos espacios de encuentro.

La intervención en la costanera se suma a otras obras realizadas en el área y consolida un corredor urbano que combina naturaleza, deporte y esparcimiento, con impacto en la dinámica social y económica de Villa Mercedes.