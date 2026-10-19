Avanza la construcción del polideportivo El Lago en Villa Mercedes

El nuevo espacio deportivo y recreativo se construye sobre la Costanera del Río V y busca ampliar la infraestructura pública de la ciudad.

El polideportivo “El Lago” avanza en la Costanera del Río V, en Villa Mercedes, como parte de un proyecto destinado a sumar infraestructura para la práctica deportiva, la recreación y el encuentro comunitario.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Luis y forma parte de un plan integral de obras orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el perfil de Villa Mercedes como polo deportivo y turístico de la región.

Un nuevo espacio en la Costanera del Río V

El proyecto se desarrolla en un sector estratégico de la ciudad, frecuentado diariamente por familias, deportistas y turistas. La zona fue objeto de distintas intervenciones durante los últimos años para su puesta en valor.

Según se informó oficialmente, la obra contempla la construcción de canchas, sectores recreativos y áreas destinadas a distintas disciplinas deportivas. También se proyecta que el predio cuente con instalaciones adecuadas para eventos y actividades comunitarias.

Deporte, inclusión y vida comunitaria

El avance de la obra se enmarca en una política provincial que promueve el acceso al deporte como herramienta de inclusión social y desarrollo. En ese sentido, las autoridades sostienen que este tipo de infraestructura favorece los hábitos saludables y genera nuevos espacios de encuentro.

La intervención en la costanera se suma a otras obras realizadas en el área y consolida un corredor urbano que combina naturaleza, deporte y esparcimiento, con impacto en la dinámica social y económica de Villa Mercedes.