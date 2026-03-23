Baja en la Selección Argentina: Leonardo Balerdi se lesionó y Scaloni convocó a Martínez Quarta

La Selección Argentina sufrió una baja inesperada en la previa de sus últimos compromisos amistosos antes de la Copa del Mundo. El defensor Leonardo Balerdi, oriundo de Villa Mercedes, fue desafectado de la convocatoria tras sufrir una lesión durante su participación en el fútbol europeo.

La situación genera inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que se trata de uno de los jugadores considerados en el armado defensivo para el torneo internacional.

El zaguero se lesionó en el encuentro que su equipo, el Olympique de Marsella, disputó el domingo ante Lille, donde cayó por 2 a 1 como local. Si bien no se brindaron precisiones oficiales sobre el tipo de lesión, la decisión de bajarlo de la convocatoria responde a la necesidad de resguardar su estado físico.

Ante esta baja, Scaloni decidió convocar de urgencia a Lucas Martínez Quarta, defensor de River Plate, quien viene de sumar minutos el fin de semana y tendrá la oportunidad de reintegrarse al seleccionado nacional.

El reemplazo apunta a mantener el equilibrio en la última línea de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia, que servirán como preparación final antes del Mundial.

La ausencia de Balerdi no solo impacta en estos encuentros, sino que también abre interrogantes sobre su recuperación y su posible presencia en la lista definitiva para la competencia internacional, uno de los principales objetivos del futbolista en esta temporada.