Bariloche abre el Mundial de Motocross MXGP 2026 con un circuito de nivel internacional

La ciudad de San Carlos de Bariloche será sede de la fecha inaugural del Campeonato Mundial de Motocross MXGP 2026, que se disputará el 7 y 8 de marzo, con la participación de 80 de los mejores pilotos del mundo en las categorías MXGP (élite) y MX2 (sub-23). El evento marcará el inicio oficial del calendario internacional y posicionará a la Patagonia como uno de los escenarios centrales del motocross global.

El nuevo Bariloche MX Race Track, desarrollado por especialistas europeos, cuenta con una extensión de 1.800 metros y 21 curvas, lo que lo convierte en un trazado técnico y exigente, preparado específicamente para competencias de primer nivel.

Este circuito fue concebido para cumplir con los estándares internacionales de la disciplina, consolidando a Bariloche como una plaza estratégica dentro del motocross mundial y fortaleciendo la presencia de Argentina en el calendario deportivo internacional.

El Mundial de Motocross representa un importante motor económico para Bariloche y la provincia de Río Negro, con expectativas de:

Alta ocupación hotelera

Incremento en el consumo en gastronomía y comercio

Impulso al turismo deportivo y de aventura

El director ejecutivo de la Agencia Turismo Río Negro, Diego Piquín, destacó la relevancia internacional del evento.

“El Mundial de Motocross nos coloca en una vidriera global única. Es una oportunidad histórica para potenciar a toda la provincia de Río Negro ante millones de personas en el mundo, conectando deporte, naturaleza y turismo de calidad”, afirmó.

La competencia será transmitida en más de 130 países, con una audiencia potencial estimada en 600 millones de espectadores, lo que posiciona a Argentina como un destino clave en el circuito del motocross internacional.

Como novedad, el evento incluirá por primera vez en el país el Paddock Show, una propuesta exclusiva que permitirá a los fanáticos interactuar con los protagonistas del campeonato.

Esta experiencia se realizará el sábado por la tarde, luego de las carreras clasificatorias, ofreciendo una oportunidad única de acercamiento a las figuras más importantes del motocross mundial.

La realización del Mundial reafirma el posicionamiento de Bariloche como destino internacional para grandes eventos deportivos y fortalece su perfil como referente del turismo deportivo en la Patagonia.