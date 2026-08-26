Básquet: Alberdi, Jorge Newbery y Sociedad Italiana tuvieron una fecha perfecta en el Torneo Clausura

Alberdi, Jorge Newbery y Sociedad Italiana fueron los grandes protagonistas de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Provincial de Básquet. Los equipos de Villa Mercedes consiguieron tres victorias frente a rivales de la ciudad de San Luis y consolidaron su presencia en los primeros puestos del campeonato.

Alberdi sostuvo su invicto

El duelo más parejo de la jornada tuvo como protagonista a Alberdi, que venció 70-68 a Guaycurú y consiguió su tercera victoria consecutiva.

El equipo dirigido por Rafael Costa encontró una de sus principales cartas ofensivas en Máximo Amante, autor de 15 puntos, 3 rebotes y una asistencia.

También se destacaron Marcelo Veres, con 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, y Federico Cardini, quien aportó 11 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

En Guaycurú, Leandro Dorst fue la figura con 22 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Pedro Gargiulo sumó 10 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, mientras que Kevin Camargo terminó con 9 puntos, 5 rebotes y una asistencia.

Newbery ganó como visitante y Sociedad Italiana volvió al triunfo

Jorge Newbery también tuvo una actuación contundente y se impuso como visitante ante GEPU por 70-52.

En el conjunto mercedino sobresalieron Valentín Costa, con 19 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, y Gonzalo Tejero, quien completó un doble-doble con 14 puntos y 12 rebotes, además de una asistencia.

Por el lado de GEPU, Juan Buchini fue el máximo exponente con 12 puntos, 8 rebotes y una asistencia.

En tanto, Sociedad Italiana volvió a festejar ante su público al derrotar a Matungos por 76-57.

Nicolás Bertolo lideró el ataque mercedino con 15 puntos, 5 asistencias y un rebote, mientras que Lucas Martín aportó 14 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. En la visita, Santiago Genaulaz fue el máximo anotador del partido con 22 puntos, 7 rebotes y una asistencia.

Así quedó la tabla

Luego de tres fechas, Alberdi es el único líder del Torneo Clausura, con 6 puntos y un récord perfecto de tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Jorge Newbery aparece como escolta con 5 unidades, mientras que Sociedad Italiana comparte el tercer lugar con Matungos, ambos con 4 puntos.

Más atrás se encuentran GEPU y Guaycurú, con 3 unidades cada uno, mientras que Sociedad Española cierra las posiciones con 2 puntos.

Se viene un duelo clave entre equipos mercedinos

La cuarta fecha comenzará este miércoles con el partido entre Matungos y GEPU. El jueves, Guaycurú enfrentará a Sociedad Española.

El viernes llegará uno de los cruces más esperados del campeonato: Jorge Newbery recibirá a Alberdi en un enfrentamiento entre dos de los principales animadores del torneo.

Sociedad Italiana tendrá jornada libre.

La actuación de los tres representantes de Villa Mercedes en esta tercera fecha volvió a poner al básquet mercedino en el centro de la escena provincial, con Alberdi como líder invicto y Jorge Newbery y Sociedad Italiana también instalados en la zona alta de la competencia.