Belgrano hizo historia: le ganó a River en una final inolvidable y se consagró campeón del Torneo Apertura

Belgrano de Córdoba escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva al derrotar 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En un cierre dramático disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, el conjunto cordobés revirtió el marcador en los últimos minutos y levantó el primer campeonato de Primera División de su historia.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski volvió a convertirse en un rival incómodo para River, reviviendo inevitablemente el recuerdo del histórico descenso del conjunto millonario en 2011, también con Belgrano como protagonista.

River comenzó mejor y golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo. Tras una gran jugada de Tomás Galván, Facundo Colidio apareció debajo del arco para empujar la pelota y establecer el 1-0 parcial para el equipo de Eduardo Coudet.

Sin embargo, Belgrano reaccionó rápidamente. A los 26 minutos, luego de un preciso córner ejecutado por Lucas Zelarayán, el defensor Leonardo Morales conectó de cabeza en el primer palo y marcó el empate para el conjunto cordobés.

En el complemento, River volvió a adelantarse en el marcador. A los 14 minutos, otra vez apareció Tomás Galván, quien definió cruzado tras una contra letal encabezada por Colidio y puso el 2-1 para el “Millonario”.

Cuando parecía que River encaminaba el título, Belgrano encontró la reacción definitiva en el tramo final del partido. A los 38 minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez, tras revisión del VAR encabezada por Leandro Rey Hilfer, sancionó penal por mano de Lautaro Rivero dentro del área.

Desde los doce pasos, Nicolás Fernández ejecutó con potencia y empató el encuentro con un remate al ángulo que dejó sin chances al arquero Santiago Beltrán.

El golpe final llegó apenas minutos después. Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, Fernández volvió a aparecer en el área, sacó un remate desviado y la pelota terminó ingresando tras un rebote defensivo para sellar el 3-2 definitivo.

Con este triunfo, Belgrano se convirtió en campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y logró un hito para el fútbol cordobés. Además, el club suma un nuevo capítulo dorado en su relación histórica con River.

Por el lado del conjunto de Núñez, la derrota significó un duro impacto en la recta final del semestre, justo antes de afrontar su próximo compromiso por la Copa Sudamericana frente a Blooming de Bolivia.

Síntesis de la final del Torneo Apertura

River Plate 2 – Belgrano de Córdoba 3

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

Goles

17’ PT: Facundo Colidio (River)

(River) 26’ PT: Leonardo Morales (Belgrano)

(Belgrano) 14’ ST: Tomás Galván (River)

(River) 38’ ST: Nicolás Fernández (Belgrano, penal)

(Belgrano, penal) 42’ ST: Nicolás Fernández (Belgrano)

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios destacados

Ingresaron en Belgrano: Franco Vázquez, Nicolás Fernández, Álvaro Ocampo, entre otros.

En River ingresaron: Germán Pezzella, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Maximiliano Salas.